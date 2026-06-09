Scandal cu bâte și bricege într-un complex rezidențial din București. Șase persoane au fost reținute

La aproximativ o săptămână de la un violent scandal izbucnit în parcarea unui complex rezidențial din Sectorul 5, în urma căruia trei persoane au fost bătute de mai mulți bărbați, aceștia au fost identificați și reținuti de polițiști.

Sursa: Poliţia Română

La mai bine de o săptămână de la bătaia care a avut loc în parcarea complexului rezidențial Dream Residence, din Sectorul 5 al Capitalei, polițiștii au reținut șase bărbați suspectați că au participat la agresiune.

Incidentul s-a petrecut pe 30 mai, în jurul orei 18.45, în parcarea ansamblului rezidențial de pe Șoseaua Sălaj şi, potrivit primelor informaţii, de la o simplă ceartă între copii s-a ajuns la o conflict extrem de violent între adulţi, în urma căruia trei bărbaţi au fost bătuţi de alţi şase, victimele având nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit unui comunicat oficial al Poliţiei, trei bărbați, în vârstă de 18, 31 și 44 de ani, au fost atacați de un grup format din șase persoane, care i-au lovit cu pumnii și picioarele. În timpul încăierării generale, unul dintre agresori ar fi folosit și un briceag, însă nu pentru a înjunghia victima, ci pentru a o lovi în cap cu mânerul obiectului.

La scurt timp după izbucnirea scandalului, un martor a alertat autoritățile prin apel la 112. Echipajele de poliție şi ambulanţă ajunse la fața locului i-au găsit pe cei trei bărbați răniți, prezentând urme vizibile de violență. După acordarea primului ajutor, victimele au fost transportate la două unități spitalicești pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

În zilele care au urmat, pe baza declarațiilor, dar şi a imaginilor surprinse în timpul scandalului, anchetatorii au stabilit identitatea celor șase persoane implicate în conflict, bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 48 de ani. Aceștia au fost ridicați și duși la audieri pe 8 iunie şi ulterior reţinuţi pentru 24 de ore.

De partea cealaltă, victimele au fost informate despre posibilitatea solicitării unui ordin de protecție extins împotriva agresorilor, însă acestea au refuzat o astfel de măsură.