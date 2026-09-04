Piroman, arestat după ce a dat foc unei anexe a Bisericii Eroilor Martiri din Sectorul 4

Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere.

Bărbat arestat Foto: Getty Images

Un bărbat din București a fost arestat pentru comiterea infracţiunii de distrugere, după ce pe 7 august, în jurul orei 02:28, în timp ce se afla în interiorul unei anexe din curtea Bisericii Eroilor Martiri din Decembrie 1989, din sectorul 4, prin folosirea unei brichete, a incendiat anexa.

Bărbatul este recidivist și a fost reţinut pentru o perioadă de 24 ore, de către organele de poliție.

Ulterior, pe 1 septembrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, a solicitat luarea măsurii arestării preventive faţă de acesta, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti a admis propunerea şi a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, cercetările sunt efectuate de către D.G.P.M.B. Secţia 14 Poliţie sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.