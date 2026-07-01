Restricții de trafic pe DN1, între Băneasa și Otopeni. Un stâlp riscă să se prăbușească

Autoritățile au impus restricții de trafic miercuri, 1 iulie, pe podul de pe DN1, între Băneasa și Otopeni, din cauza unui stâlp aflat în pericol de prăbușire.

Potrivit Digi24, stâlpul stă să cadă din cauza vântului puternic, iar circulația se desfășoară cu dificultate. La fața locului au sosit, preventiv, pompierii.

Traficul spre Otopeni este deviat pe sub pod.

Pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov o persoană a transmis că stâlpul este „foarte înclinat”.

„Am trecut la prânz pe acolo. Era un stâlp foarte înclinat. Poate acesta este cauza”

Tot din cauza furtunii, autoritățile din Capitală au impus restricții de circulație pe Bulevardul Basarabia, unde o porțiune de carosabil s-a surpat din cauza degradării unei galerii de termoficare, existând risc de prăbușire.

„De la ora 12.00, vor fi restricții de circulație pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertății și Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare”, a transmis Primăria Capitalei.

Traficul este deviat pe strada Câmpia Libertății, iar durata restricțiilor va fi stabilită după evaluarea pagubelor și începerea lucrărilor de remediere.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren.