Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
„Restaurante fantomă" pe platformele de livrări. Internauții denunță condiții insalubre și practici înșelătoare: „Mă mir că e și legal așa ceva"

Publicat:
Ultima actualizare:

„M-am săturat de Glovo/Bolt/Wolt. Când încerc să comand sunt numai mizerii de restaurante. Top rated, 99% rating bun, 500+ reviewuri, însă nu le găsești pe Google și nu ai auzit niciodată de ele”, scrie autorul postării inițiale, care a atras peste 50 de comentarii în câteva ore.

Aceeași bucătărie, șapte restaurante diferite

Mai mulți utilizatori au confirmat situația descrisă. „În Iași e exact la fel, pe app ai o sumedenie de restaurante dar în realitate e aceeași bucătărie care lucrează sub 7 nume diferite, iar condițiile din ea l-ar face și pe Piedone să leșine”, povestește alt internaut.

Exemplele curg în lanț. „Oliv e restaurant real, nu? Deci de acolo mai am niște încredere. În schimb, Atelierul Tradiției, Altceva, Souflaki și Kouzina sunt aceeași bucătărie fantomă”, scrie Gullible_Egg_6539. Alții confirmă: „La mine în oraș Sushi Master își vinde produsele pe Glovo sub 4 nume diferite. Exact același meniu”, adaugă un alt internaut.

Mâncare „din subsoluri” și „crășme de cartier” rebranduite

Fotografiile postate de utilizatori întăresc suspiciunile. În multe cazuri, adresele restaurantelor corespund unor blocuri de locuințe sau foste platforme industriale. „Fosta platformă industrială Apaca de lângă AFI e plină de astfel de bombe culinare”, notează un alt participant la participant la discuție.

Alții confirmă că aceste afaceri funcționează doar ca puncte de producție, fără sală de mese sau program public. „Am două ‘restaurante’ vizavi care figurează pe Tazz/Glovo. Una e o clădire albă, simplă, cu bucătărie, dar nu poți intra să mănânci. Nu au program, meniu, nume. Strict bucătărie fantomă”, scrie un alt internaut.

Prețuri umflate și „oferte false”

Nemulțumirile nu se opresc la transparența restaurantelor. Mulți utilizatori semnalează și prețurile exagerate. „Nu uita de toate ‘super ofertele’ de 40% menite să-ți sară în ochi, care de fapt sunt produse la suprapreț ‘reduse’ la prețul lor normal. Burger sau pizza de 85 lei redus cu 40% la 55. Mă mir că e și legal așa ceva”, avertizează alt utilizator al rețelei.

Calitate îndoielnică: „o loterie culinară”

Pe lângă prețuri, calitatea mâncării lasă de dorit. „Oricum toate folosesc aceleași semipreparate congelate”, continuă unul din internauți. Alți clienți au descoperit surprize neplăcute: „Am comandat nachos și ce crezi că mi-a trimis omul? Dischete d-alea cu cașcaval, aruncate la microunde cu jalapeño deasupra. Arăta jale, nu am mâncat”, relatează alt participant la discuție.

Un utilizator rezumă experiența: „Practic, se poate întâmpla orice, de la digestie normală la internare în spital din cauza salmonellei. E cam loterie”.

Soluții din comunitate: „Gătește un ou”

În fața situației, părerile sunt împărțite. Unii cer interzicerea acestor practici: „Niște rahaturi de restaurante, ar trebui interzise practicile astea”. Alții adoptă o atitudine pragmatică și recomandă: „Eu unul aș comanda doar de la restaurante pe care le cunosc. Multe au livratori proprii și ieși mai bine comandând așa”.

Există și voci care apără modelul de business, dacă este reglementat: „Nu mă surprind astfel de locații dedicate doar pentru delivery. Problema este la autorități, nu la concept. Dacă au avizele la zi și bucătăria e țiplă, nu ai ce comenta”.

Însă alt utilizator rămâne tranșant și îndeamnă: „Nu mai comanda, fierbe dracu’ și tu un ou”, într-un comentariu care a strâns zeci de voturi.

Autorități absente

Pe de altă parte, unul din internauți amintește și de o investigație jurnalistică unde este invocată prezența autorităților: „Din păcate, nu: Inspectorul PRO. Ce se ascunde în spatele livrărilor de mâncare prin aplicații – reprezentant Glovo: «Noi, ca platformă, nu avem competențe pentru a verifica dacă un restaurant este compatibil. Ne-ar fi greu să verificăm fiecare dintre cele 10.000 de restaurante»".

Concluzia trasată

Discuția aprinsă de pe Reddit scoate la lumină un fenomen foarte întâlnit: sute de „restaurante fantomă” care operează în anonimat pe platformele de livrări. În timp ce unii clienți cer reglementări mai stricte, alții aleg soluția simplă: să comande doar de la localuri cunoscute sau să revină la gătitul acasă.

București

