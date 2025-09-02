Românii, mai mulțumiți de livratorii străini decât de cei autohtoni: „Mă întreba dacă sunt singură acasă”

În contextul discuțiilor aprinse despre muncitorii străini, în special livratorii de mâncare, o persoană a inițiat o dezbatere pe Reddit, pornind de la afirmația: „Livratorii străini mi se par mult mai ok.” Mulți dintre utilizatorii care au participat la discuție s-au arătat de acord cu afirmația autoarei, ba chiar au făcut comparații între livratorii români și cei străini.

Înainte de a întreba utilizatorii despre experiențele lor cu livratorii străini, aceasta și-a prezentat propria poveste despre problemele întâmpinate cu livratorii români.

„Mă sunase adineauri cineva cunoscut că de unde să își comande pizza și a zis că mai bine ia de la Pizza Hut, că aia își trimit livratorii proprii. Așa că m-am gândit puțin. Ca femeie, nu cred că am avut o singură interacțiune negativă cu un livrator din Asia. Toți sunt politicoși și respectuoși.

Față de înainte, când erau 50/50 șanse să fie un gherțoi căruia să îți fie frică să deschizi ușa. Și apoi, din restul, iar 50/50 să fie cineva cu țiglele sărite de pe casă. Mă refer în special la Glovo; chiar renunțasem la un moment dat să mai comand de la ei din cauza asta și, dacă mai cumpăr ceva, aș lua prin Bringo.

În schimb, 0 incidente de când sunt doar livratori străini. Este și experiența voastră?”, a afirmat aceasta.

În comentarii, internauții și-au împărtășit la rândul lor experiențele negative pe care le-au avut cu livratorii de mâncare români. O utilizatoare a povestit cum un livrator român i-a cerut plata comenzii prin Revolut și a întrebat-o dacă este singură acasă.

„Am pățit o dată să comand pe la două dimineața și curierul era un român care, după o oră de stat în fața restaurantului fără să ridice comanda, mă sună să mă anunțe că el ia comanda doar dacă îi virez banii pe Revolut. Eu pusesem cash inițial. După ce i-am spus că nu, începe să mă întrebe dacă sunt singură acasă și dacă mâncarea e doar pentru mine. Închid și blochez nr.

După o oră mi se alocă alt livrator, asiatic de data asta, și ajunge el imediat iar în momentul în care deschid ușa pe scara blocului, e un tip beat leșinat (primul curier, cel român?). Livratorul îmi dă comanda și se asigură că ajung în apartament safe, îmi face semn să fac liniște ca să nu-l trezesc pe ăla și îmi urează poftă bună, pe românește. Deci da, experiențe ok cu livratorii străini; cu ăia români, mai bine nu...”, a povestit aceasta.

„Când ajungeau, îmi spuneau că am avut noroc că nu îmi livrează «vreun sri-lankez». Toți fiind români”

O altă persoană mărturisește că livratorii străini s-au descurcat mai bine cu găsirea adresei, deși blocul în care locuiește nu are numărul străzii afișat.

„Pe blocul meu nu scrie numărul străzii, așa că las mereu indicații în descriere cum se ajunge la scară.

Foarte mulți livratori fie mă sunau să îmi ceară indicații, să cobor jos, sau ajungeau unde nu trebuie și mă sunau că nu răspund la interfon. Când, în final, ajungeau, îmi spuneau că am avut noroc că nu îmi livrează «vreun sri-lankez». Toți fiind români. Am schimbat descrierea de vreo 3 ori ca să fiu cât mai explicită.

De fiecare dată când livrau străini, ei găseau scara din prima”, a povestit utilizatoarea.

Un utilizator a întâmpinat totuși probleme cu livratorii, însă „nimic cu adevărat nasol”, acestea ținând mai degrabă de lipsa cunoașterii limbii engleze.

„Recent mi-au venit doi băieți cu comanda de mâncare, amândoi străini. Sincer, prima mea reacție a fost «poate se ajută unul pe altul sau se învață meseria»; nu-mi transmiteau nicio urmă de dubiosenie, păreau confuzi și ei. Dar confirm, în general experiența este foarte bună cu ei: zic și ei un «hello», zâmbesc și își văd de treabă.

Am avut o singură «problemă» cu unul care nu înțelegea nici engleza și nu găsea adresa pe hartă, pentru că restaurantul avea livrare proprie și i-a dat adresa greșită. Nu ne înțelegeam nici eu, nici suportul cu el, așa că am pornit cu mașina la drum. Dar nimic cu adevărat nasol”, a explicat acesta.

„Un străin, după ce a încurcat comenzile, s-a întors la restaurant ca să ia comanda corectă”

Un internaut povestește că a avut parte de mai multe experiențe neplăcute cu livratori români, însă cu cei străini nu a întâmpinat astfel de situații.

„Comenzi cu livratori români:

Plătită cu cardul, a ajuns livratorul, a ridicat-o și a dat-o «livrată». Nu a mai venit la mine niciodată.

Alt curier s-a dus la Dedeman să își facă cumpărăturile cu comanda mea, iar ulterior, când a venit după 1h și ceva, comanda era evident rece.

Altul mi-a adus comanda de la un restaurant aflat la 2 km de mine după 2h. Când îl sun, începe să se răstească la mine că el mai are comenzi, iar la final se uită să îi dau tips.

Cu străinii nu am pățit niciodată așa ceva; ba chiar un străin, după ce a încurcat comenzile, s-a întors la restaurant ca să ia comanda corectă și să o lase pe cea greșită.”

Un livrator a fost lovit cu pumnul în București. Atacul, cu tentă rasistă

Amintim că incidentul a avut loc marţi, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de agresor care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Șocat, cetățeanul nepalez l-a întrebat pe agresor de ce îl atacă. Răspunsul primit a fost unul cu tentă xenofobă: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, a spus bărbatul, adăugând apoi „Pentru că ești un invadator!”.

Nepalezul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reușit să-l imobilizeze rapid.

Polițistul care a intervenit, agentul Andrei Jianu de la Secția 7, a fost felicitat public de colegul său, Marian Godină, într-o postare pe Facebook.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl. Tanasă”, a scris Marian Godină, referindu-se la deputatul AUR Dan Tanasă, care i-a încurajat pe reţelele de socializare pe români să-i boicoteze pe imigranţii de la Glovo.