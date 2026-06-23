Reguli noi în Centrul Vechi al Capitalei: gunoiul va fi ridicat doar între orele 06:00 și 10:00. Comercianții vor folosi saci cu cod QR

Primăria Capitalei a anunțat un nou regulament privind salubrizarea și igienizarea Centrului Istoric, care introduce reguli stricte pentru colectarea deșeurilor și întreținerea spațiilor publice. Documentul este în prezent în consultare publică și prevede, printre altele, colectarea selectivă pe șase fracții, un program fix pentru ridicarea gunoiului și utilizarea unor saci speciali inscripționați cu cod QR.

„Colectare selectivă pe șase fracții a deșeurilor din Centrul Vechi doar de la 6.00 la 10.00 și în anumite zile! Se vor folosi doar saci inscripționați cu un QR Code, iar igienizarea se va face zi de zi de la 8.00 la 10.00 temeinic. Cu trotuare și străzi spălate”, a transmis Primăria Capitalei.

Potrivit proiectului, deșeurile vor fi colectate separat, pe șase fracții, după un program stabilit. Astfel, „luni, miercuri și vineri: hârtie și carton, textile; marți, joi și sâmbătă: plastic și aluminiu, sticlă, deșeuri periculoase”, în timp ce deșeurile biodegradabile și cele alimentare vor fi ridicate zilnic.

Autoritățile precizează că „orarul de colectare este exclusiv între orele 06.00 – 10.00”, iar în Centrul Istoric „vor intra doar utilaje mici, de maximum 3,5 tone, inscripționate cu tipul de deșeu”.

O noutate importantă este obligativitatea folosirii unor saci speciali pentru firmele din zonă. „Firmele vor folosi doar saci speciali, inscripționați digital cu QR / cod de bare, cumpărați de la operator. Asta pentru identificarea rapidă a celor care au generat deșeurile și pentru a descuraja abandonul pe domeniul public”, se arată în comunicare.

În ceea ce privește curățenia, regulamentul prevede că „salubriștii vor curăța și spăla zilnic străzile și trotuarele, între orele 8.00 – 10.00”, dacă temperaturile depășesc 7 grade Celsius.

Noi obligații vor reveni și comercianților. Potrivit Primăriei Capitalei, „curățarea terasei cade în sarcina comercianților, zilnic, în același interval orar. Tot ei vor spăla, săptămânal, vitrinele, mobilierul, vor elimina afișele ilegale și vor colecta și preda uleiul uzat către operatori autorizați”.

Autoritățile avertizează că, după adoptarea regulamentului, cei care nu respectă noile prevederi vor putea fi sancționați. „Cei care nu-l respectă riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei pentru persoane fizice și între 4.000 și 10.000 de lei pentru persoanele juridice”, a transmis Primăria Capitalei.

Regulamentul se află în consultare publică și poate suferi modificări înainte de adoptarea formei finale.