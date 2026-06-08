Ghenele de gunoi din București, între promisiuni vechi și furie publică. De ce subiectul reaprinde controverse și când ar putea dispărea cu adevărat

Subiectul eliminării ghenelor de gunoi din blocurile Bucureștiului revine constant în spațiul public, de peste un deceniu, însă discuția a trecut de mult din zona tehnică a administrației în cea socială, unde reacțiile sunt puternice, contradictorii și adesea tensionate. În lipsa unei implementări unitare și a unui calendar clar resimțit de cetățeni, orice nouă etapă administrativă generează aceeași întrebare: cine câștigă și cine pierde din schimbarea sistemului de colectare a deșeurilor?

În jurul acestui subiect s-au adunat, în timp, frustrări legate de infrastructură, birocrație, confort urban și capacitatea autorităților de a duce la capăt proiecte majore. Iar comentariile apărute în spațiul public arată cât de polarizată a devenit discuția.

„Mega-ghenele” montate, dar nefuncționale și suspiciuni de risipă

O parte dintre reacții vizează direct modul în care au fost implementate proiectele de colectare selectivă în unele sectoare. Un internaut critică situația din Sectorul 6, unde ar fi fost instalate sisteme de colectare care nu au devenit operaționale.

„Ciucu, când era primar în Sectorul 6, a montat niște mega-ghene cu pubele pentru colectare selectivă, care și acum stau închise. În continuare se folosesc vechile pubele, în care gunoiul este aruncat la grămadă. Oare așteaptă să implementeze sistemul în tot orașul pentru a-i da drumul peste tot deodată sau a fost doar o schemă prin care să se mai sifoneze niște bani de la buget? Rămâne de văzut”, a spus el.

Un alt participant la discuție critică „viteza” cu care se implementează astfel de proiecte în România: „Deci un proiect început în 2021 nu e gata în 2026 și lumea încă le ia apărarea... Jesus!!! De ce promitea Ciucu că în toamna 2024 e gata atunci?”.

Birocrația și blocajele din lanțul de salubrizare

Există și voci care explică întârzierile prin complexitatea procesului administrativ și a licitațiilor. „Pentru că montarea ghenelor este gata. Problema e alta: după ce le montezi trebuie să ai operator care să ducă gunoiul. Îți trebuie câteva etape: tratare, sortare, depozitare și colectare (ordinea aleatorie). Și pentru fiecare îți trebuie licitație, secvențial (nu poți să faci licitație pentru colectare dacă nu ai unde să depozitezi). Și primăria a parcurs toți acești pași și au făcut deja ultima licitație. Problema e că e contestată și se plimbă prin tribunale. Pe scurt, birocrația e de vise rele și nu e o întâmplare că niciun sector n-a reușit să facă contract nou de salubrizare din 1999 parcă”, scrie acesta.

Pe fondul acestor explicații tehnice, o parte a discuției publice devine emoțională și ironică. Un alt internaut scrie că bucureștenii nu pot face altceva decât să aștepte, pentru că „la viteza la care lucrează ăștia din Romanistan, până se rezolvă contestațiile, mai schimbă ghenele de câteva ori, că încep să se degradeze”.

Problemele practice ale colectării fără ghene

Pe lângă discuțiile administrative, există și preocupări legate de viața de zi cu zi în absența ghenelor, în care bucureștenii își arată scepticismul cu privire la implementarea unui astfel de proiect.

„Ne-au scăpat pubela aia de la gunoi și, când am cerut să o înlocuiască, ne-au oferit o pubelă ca cea veche, fără sortare (cu taxă/amendă) sau trei pubele mai mici cu sortare, fără taxă/amendă. Sunt conștient că asta e direcția, trebuie să reciclăm că altfel e belită... tot ce punem în coșul de gunoi nu dispare ca prin magie. Însă sunt foarte curios cum va fi la blocuri înalte, cu un singur lift... toată ziua se vor plimba să ducă gunoiul”, scrie un altul.

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Critici legate de igienă și impact social

Unele dintre cele mai dure reacții vizează consecințele sociale și sanitare ale eliminării ghenelor. „Vor fi gândaci și miros în continuare, bătrânii nu vor putea ieși cu aceeași ușurință cu care merg 5 metri până la ghenă, și vor ține gunoiul în casă/balcon. Cei bolnavi, cei cu un grad de handicap, la fel. Dacă este liftul în revizie, toată lumea care locuiește la etaje superioare va ține gunoiul în casă... Sacii de gunoi sunt extrem de subțiri, va fi mizerie în lift și pe scări... Pamperșii de adulți și de copii vor sta în caniculă afară câteva zile până se ridică gunoiul... Va fi scandal și pe amplasarea pubelelor, cei de la parter și etajul 1 nu vor dori nici mirosul, nici zgomotul la fereastra lor”, punctează un alt internaut, remarcând că disconfortul urban ar putea fi redistribuit din interiorul blocurilor către spațiul comun sau exterior.

O altă îngrijorare ține de lipsa infrastructurii necesare într-un oraș cu densitate mare cum este Bucureștiul.

„Eu sunt tare curioasă cum vor face astea pentru blocurile cu multe apartamente, în special în zone unde nu prea e loc. La scara mea sunt 60+ de apartamente și nu avem spațiu verde sau parcare. Unde pui astfel de pubele și cât de des trebuie să le golești?”, scrie o participantă la discuție.

Argumente pro: normalizarea colectării exterioare

Există și opinii care susțin schimbarea, comparând situația cu alte orașe:

„Lasă, dom’ne, că e bine. Și în alte orașe s-a renunțat la ghenele de gunoi din blocuri și nu s-a mai împuțit nimeni... Cum bătrânii ăia pot să iasă la banca din fața blocului, așa pot să se ducă și cu gunoiul...”

„După ce toată țara ia măsuri de eliminare a ghenelor de gunoi din blocuri, în București durează zeci de ani doar să te miști în direcția aia?... București ar trebui să fie primul care să adopte politici bune pentru cetățeni... Peștele de la cap se împute.”

Ce prevede „noua” strategie, la 11 ani de la prima publicare

Dincolo de dezbaterea publică, eliminarea ghenelor nu este o idee nouă. Primele planuri coerente apar încă din Strategia de salubrizare a Municipiului București adoptată în 2015, care prevedea tranziția treptată de la ghenele de bloc către un sistem de colectare selectivă în exterior.

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Problema majoră a fost implementarea inegală și lipsa infrastructurii complete, ceea ce a dus la menținerea sistemului mixt.

În prezent, Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică o nouă strategie de salubrizare cu orizont 2033, care reia obiectivul eliminării ghenelor și îl integrează într-un sistem mai amplu de modernizare: colectare separată extinsă, reorganizarea fluxurilor logistice și introducerea principiului „plătești cât arunci”.

Strategia prevede nu doar desființarea tubulaturilor de gunoi din blocuri, ci și o schimbare de sistem: colectare separată extinsă, introducerea principiului „plătești cât arunci”, colectare pe timp de noapte în anumite intervale și modernizarea curățeniei stradale.

Conform proiectului, ghenele nu dispar brusc, ci etapizat, prin transformarea lor în puncte de colectare sau prin înlocuirea lor cu infrastructură exterioară.

Diferența majoră față de strategia din 2015 este că noul document încearcă să lege eliminarea ghenelor de un pachet mai larg de măsuri operaționale și financiare, inclusiv modificarea modului de taxare a deșeurilor și modernizarea logisticii de colectare.

În esență, nu mai este vorba doar despre „închiderea ghenelor”, ci despre înlocuirea întregului model de colectare a deșeurilor din București.

Totuși, la acest moment, strategia este încă în fază de dezbatere publică, ceea ce înseamnă că nu produce efecte obligatorii și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.