Un bărbat care cerșește în mai multe zone din București, însoțit de câini despre care iubitorii de animale susțin că ar fi sedați, a stârnit reacții pe rețelele sociale. Oamenii vor să organizeze un protest și spun că au sesizat în repetate rânduri Poliția.

Foto: Facebook / SOS Animal Rescue

Oamenii suspectează că patrupedele ar fi sedate pentru a rămâne nemișcate în timp ce bărbatul cere bani trecătorilor. Totodată, aceștia se tem că animalele ar putea fi abandonate sau ucise după ce nu mai sunt folosite la cerșit.

Foto: Facebook / Animale pierdute/gasite in Bucuresti/Ilfov/Romania

Inițiativa unui protest a apărut pe rețelele sociale, unde cei care au semnalat cazul spun că sesizările repetate la Poliție nu au dus la rezultatele dorite, transmite News.ro.

„Propun să facem un protest. Propun să ne luăm măcar o zi liberă de la muncă şi să îl căutăm pentru a protesta. Îl urmarim cu pancarte, unde îşi mută locul de cerşit acolo stăm şi noi”, a transmis inițiatorul demersului.

Acesta a propus ca participanții să vină și cu propriii câini, alături de recompense, pentru a le arăta trecătorilor cum se comportă animale sănătoase, care răspund la comenzi și pot ignora alți câini.

În mesajul distribuit online este invocată și mărturia unei femei care ar fi încercat să îl ajute pe bărbat să își găsească un loc de muncă și să se integreze în societate. Potrivit inițiatorului protestului, femeia ar fi susținut că acesta i-ar fi recunoscut că a omorât unul dintre câini.

Foto: Facebook / SOS Animal Rescue

Organizatorii intenționează să distribuie mesaje prin care să informeze publicul despre suspiciunile privind starea animalelor și să le ceară trecătorilor să nu încurajeze cerșetoria.

Activistul pentru animale Tudor Tim Ionescu afirmă că a primit sute de mesaje despre câinii care îl însoțesc pe bărbat. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a relatat că a intervenit în caz în vara anului trecut, când a chemat Poliția.

Potrivit activistului, polițiștii au verificat atunci animalele și au constatat că niciunul nu era sterilizat. El susține însă că autoritățile nu au solicitat preluarea câinilor.

Ionescu a atras atenția și asupra banilor pe care bărbatul i-ar putea obține de la trecători, considerând că reacția publicului contribuie la continuarea activității.

„Când am fost la (staţia de metrou – n.r.) Unirii, în 20 de secunde, cât mi-a luat să cobor pe scările rulante, trei persoane i-au dat bani. Minim 16 lei, în 20 de secunde”, a relatat activistul.

Acesta a susținut că persoanele care îi oferă bani bărbatului contribuie la menținerea situației și a pus sub semnul întrebării motivul pentru care acesta ar renunța la cerșetorie atât timp cât continuă să primească sprijin financiar de la trecători.

În final, Tudor Tim Ionescu le-a cerut oamenilor să nu îi mai dea bani bărbatului și să anunțe autoritățile atunci când îl întâlnesc însoțit de câini.