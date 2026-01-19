search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Ca să modernizăm liniile de tramvai, trebuie mai întâi să modernizăm rețeaua de apă și canalizare. Va exista un disconfort”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul general al Capitalei anunță că modernizarea rețelei de apă și canalizare trebuie să fie prioritară în zonele unde urmează să fie reabilitate liniile de tramvai. Ciprian Ciucu a avut luni o întâlnire cu conducerea Apa Nova, pentru a stabili ordinea investițiilor și pentru a coordona intervențiile, astfel încât lucrările să nu fie făcute de două ori.

Întâlnirea cu reprezentanții Apa Nova. FOTO FB Ciprian Ciucu
Întâlnirea cu reprezentanții Apa Nova. FOTO FB Ciprian Ciucu

„Bucureștiul are nevoie de linii de tramvai sigure, reabilitate! PMB a obținut de curând o finanțare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și 76.5 milioane euro pentru achiziția tramvaie. Eu trebuie să mă asigur că până în 2029 vor fi toate gata pentru că altfel vom da banii înapoi, iar acest lucru ar fi inacceptabil!Nu este suficient să reabilităm șinele, trebuie să facem investiții și la rețeaua de apă-canal care intersectează aceste linii de tramvai, pentru că nu este normal să muncim de două ori și apoi să apară noi avarii, să săpăm iarași și să aruncăm banii pe fereastră.

De aceea am chemat astăzi conducerea Apa Nova la o discuție pentru a prioritiza aceste investiții la rețeaua de apă-canal și pentru a asigura coordonarea lucrărilor: să putem moderniza rețeaua de linii de tramvai trebuie mai întâi să modernizăm rețeaua de apă și canalizare!”, a scris Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Edilul a explicat că „Asta înseamnă planificare”

„Trebuie proiectare și avizăraie, apoi execuție de lucrări pentru apă-canal și apoi lucrări la liniile de tramvai!  Am cerut Direcției de Investiții din PMB și conducerii APA Nova ca până luni să organizeze mai multe întâlniri de coordonare cu toți constructorii care vor executa lucrările, atât pe apă-canal, cât și la infrastructura de tramvai, astfel încât să le prioritizeze și să dea drumul cât mai rapid la lucrări”, a mai spus Ciucu.

„Ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată”

Ciucu avertizează că lucrările vor afecta transportul public în următorii ani, iar STB va fi nevoit să înlocuiască temporar tramvaiele cu autobuze.

„Știu, va exista în mod clar un disconfort în București, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată. Dar nu avem ce face, nu putem rata și acești bani. Eu mă voi asigura ca lucrările odată începute să fie finalizate la timp. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu conducerea Băncii Europene de Investiții pentru a asigura cofinanțarea necesară, de 170 mil. euro, pentru ca lucrările să fie executate la timp! Voi revenii cu detalii clare despre aceste proiecte, imediat ce vom avea prioritizarea pusă la punct!”, a mai spus edilul.

Citește și: Ciprian Ciucu dă vina pe infrastructură pentru problemele încălzirii din Capitală: „Este din anii ’40-’60, nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”

Primarul a prezentat loturile unde vor avea lucrări în următorii ani.

LOT 1 - Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărasilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla, Complex Titan;

LOT 2 - OB2 - Reabilitare sistem rutier pe Bdul Pache Protopopescu si Str. Traian;

LOT2 - OB 13 - Reabilitare sistem rutier Bulevardul Ferdinand I intre soseaua Mihai, Bravu si Strada Traian;

LOT 2 - OB 15 - Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului intre B-dul Camil Ressu, si Strada Baba Novac

LOT 3 - Reabilitare sistem rutier pe str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan AV. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa;

LOT 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, str. Ionel Perlea, str. Grigore Cobalceascu si traseul de pe Bld. Ion Mihalache, Calea Grivitei, bld Bucurestii Noi, Bld. Gloriei inclusiv cap terminal Strada Morii;

LOT 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului;

LOT 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor;

LOT 7 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Bdul I Ghe Duca, Str. Al I Cuza, Calea Griviței și Bdul Dinicu Golescu;

LOT 8 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești intre Bulevardul, Dimitrie Cantemir si Strada 11 Iunie;

LOT 9 - Reabilitare Bulevardul Chisinau;

LOT 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul. 1 Decembrie 1918 pana la cap terminal Republica;

LOT 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator, Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet;

LOT 12 - Reabilitare sistem rutier Bucla Gara de Est pe arterele Bdul Gării, Obor, Bdul Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului;

LOT 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu (FINALIZAT);

LOT 16 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Strada Valea, Cascadelor și terminal CET Vest (Acesta din urmă este nedecis in acest moment pentru că solutia alesa nu mi se se pare fazabilă. Voi reveni.)

„Da, stiu, nu sunt cel mai zâmbitor zilele acestea, dar vor veni și zile mai bune pentru București!”, a scris edilul în încheiere.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
PREMIERUL Bolojan lasă orașele să înghețe, PRIMARUL Bolojan era campion la termoficare! Dublu față de celelalte municipii
gandul.ro
image
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
mediafax.ro
image
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
observatornews.ro
image
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
playtech.ro
image
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
România duce mai mulți soldați la granița cu Ucraina. Decizie radicală a ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Cele 2 zodii cărora le surâde soarta începând cu 1 februarie. Se schimbă totul pentru ele pe plan sentimental și profesional
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor