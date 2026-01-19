search
Luni, 19 Ianuarie 2026
PMB, gură de oxigen pentru achitarea facturilor restante la Termoenergetica. Împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor

Publicat:

Consilierii generali ai Municipiului București au aprobat, luni, 19 ianuarie, în ședință extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, pentru achitarea unei părți din datoriile acumulate la Termoenergetica. Măsura este menită să asigure continuitatea furnizării agentului termic în Capitală, în contextul unor restanțe totale de aproximativ 510 milioane de lei.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 34 de voturi „pentru”, 9 abțineri și 3 voturi „împotrivă”. Ședința a fost convocată de urgență pe fondul situației financiare dificile a municipalității și al problemelor din sistemul de termoficare, potrivit News.ro.

Directorul executiv al Primăriei Capitalei, Gabriela Cristea, a explicat că lipsa unui buget de stat aprobat limitează sumele alocate Bucureștiului și că împrumutul reprezintă „o gură de oxigen” pentru plata facturilor restante către Termoenergetica.

„În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinaţiilor făcute publice. Această facilitate de împrumut de 150 de milioande de lei dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”, a precizat aceasta.

În cadrul ședinței, consilierul general Ioana Stoica, angajat al companiei Termoenergetica, a arătat că din compensația de aproximativ 550 de milioane de lei datorată de Primărie, circa 75% merge către furnizori precum ELCEN, Hidroelectrica și Apa Nova, iar doar 25% acoperă cheltuieli operaționale, inclusiv salarii.

Ea a subliniat că ponderea fondului de salarii este de aproximativ 13% și că numărul angajaților s-a redus la mai puțin de jumătate față de anii ’90, când compania avea 7.600 de salariați, majoritatea actualilor angajați fiind muncitori.

În raportul de specialitate anexat proiectului se arată că Termoenergetica se confruntă cu o situație financiară „dificilă”, determinată de arieratele către furnizorii de energie termică și de întârzierile la încasarea compensațiilor de la municipalitate.

Problemele financiare vin pe fondul avariei produse la începutul lunii ianuarie la CET Sud, care a afectat furnizarea apei calde și a încălzirii în sectoarele 2, 3 și parțial în sectoarele 4 și 5. Reprezentanții ELCEN au avertizat că echipamentele funcționează la limită și că sunt necesare investiții urgente în modernizarea centralelor, pentru a evita riscuri majore de avarii.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat, după discuții cu ministrul Energiei și cu reprezentanții ELCEN și Termoenergetica, că alimentarea a fost parțial stabilizată prin suplimentarea debitului de la CET Vest și CET Grozăvești și prin rearon­darea unor puncte termice, însă sistemul funcționează în continuare în regim de avarie.

Edilul Ciprian Ciucu a avertizat că repunerea în funcțiune a unor echipamente vechi de la CET Sud ar putea genera riscuri majore, inclusiv pericolul unor explozii, deoarece infrastructura de termoficare este învechită.

