search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea în București, de săptămâna aceasta. Anunțul primarului Ciucu

0
0
Publicat:

Începând din această săptămână, cei care nu plătesc parcarea în Bucureşti vor fi amendaţi de Poliţia Locală, a anunţat primarul general Ciprian Ciucu.

Poliţia Locală va sancţiona soferii care nu plătesc parcarea. FOTO: FB/Ciprian Ciucu
Poliţia Locală va sancţiona soferii care nu plătesc parcarea. FOTO: FB/Ciprian Ciucu

Polițiștii locali din București vor începe să aplice amenzi șoferilor care nu achită parcarea, a anunțat marți, 20 ianuarie, primarul general, Ciprian Ciucu, care a atras atenția că serviciul de parcări a înregistrat în ultimii ani încasări extrem de scăzute.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore.

De ce?

Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități”, a scris el marţi pe Facebook.

„Am dat dispoziţie Poliţiei Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna aceasta, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va aplica amenzi. De asemenea, Poliţia Locală va prelua cele 7 maşini, «OZN-urile», cum li se spune popular, care vor înregistra şi emite automat amenzile. Am rugat Poliţia Locală a Sectorului 6 să asiste Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a avertizat primarul general al Capitalei.

În prezent, se plânge edilul, aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de gratuități, inclusiv peste 5.000 de mașini ale presei și numeroase vehicule ale persoanelor cu dizabilități, ceea ce face ca încasările să fie extrem de scăzute, în condiţiile în care, aşa cum spune în urmă cu puţin timp, primăria „nu are bani nici să treacă strada”.

„Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens.

Peste de 5.000 de mașini ale presei au gratuități.

Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici există şi un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii”, a subliniat primarul.

În ceea ce privește vehiculele electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, acestea concurează şi ele pentru cele aproximativ 40.000 de locuri disponibile, iar Ciprian Ciucu spune că încă analizează posibile soluții pentru a gestiona această situație fără a afecta încasările.

În acelaşi context, el a mai anunțat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveranu să pună la punct un serviciu propriu de ridicări auto în Inelul Central, decizia finală urmând a fi luată după consultări cu primarii de sector.

În paralel, se vor analiza, de asemenea, și posibile parteneriate public-privat pentru crearea de noi locuri de parcare, însă prioritatea imediată rămâne gestionarea și eficientizarea serviciilor existente.

„Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget si poate... parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”, a încheiat Ciprian Ciucu.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cât costă o zi pe Valea Prahovei în vacanţa de schi a copilului: sumele au explodat în 2026
playtech.ro
image
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Românii primesc până la 2 milioane de euro. Anunțul AFIR
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Ce se întâmplă în fiecare noapte într-un lift din Cluj, la ora 3:17. Locatarilor le este frică să-l folosească. „Cineva era acolo cu mine. În colț. Respirând greu. Dar nu-l vedeam”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Ce se întâmplă în fiecare noapte într-un lift din Cluj, la ora 3:17. Locatarilor le este frică să-l folosească. „Cineva era acolo cu mine. În colț. Respirând greu. Dar nu-l vedeam”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate