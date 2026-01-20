Amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea în București, de săptămâna aceasta. Anunțul primarului Ciucu

Începând din această săptămână, cei care nu plătesc parcarea în Bucureşti vor fi amendaţi de Poliţia Locală, a anunţat primarul general Ciprian Ciucu.

Polițiștii locali din București vor începe să aplice amenzi șoferilor care nu achită parcarea, a anunțat marți, 20 ianuarie, primarul general, Ciprian Ciucu, care a atras atenția că serviciul de parcări a înregistrat în ultimii ani încasări extrem de scăzute.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore.

De ce?

Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități”, a scris el marţi pe Facebook.

„Am dat dispoziţie Poliţiei Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna aceasta, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va aplica amenzi. De asemenea, Poliţia Locală va prelua cele 7 maşini, «OZN-urile», cum li se spune popular, care vor înregistra şi emite automat amenzile. Am rugat Poliţia Locală a Sectorului 6 să asiste Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, a avertizat primarul general al Capitalei.

În prezent, se plânge edilul, aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de gratuități, inclusiv peste 5.000 de mașini ale presei și numeroase vehicule ale persoanelor cu dizabilități, ceea ce face ca încasările să fie extrem de scăzute, în condiţiile în care, aşa cum spune în urmă cu puţin timp, primăria „nu are bani nici să treacă strada”.

„Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens.

Peste de 5.000 de mașini ale presei au gratuități.

Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici există şi un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii”, a subliniat primarul.

În ceea ce privește vehiculele electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, acestea concurează şi ele pentru cele aproximativ 40.000 de locuri disponibile, iar Ciprian Ciucu spune că încă analizează posibile soluții pentru a gestiona această situație fără a afecta încasările.

În acelaşi context, el a mai anunțat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveranu să pună la punct un serviciu propriu de ridicări auto în Inelul Central, decizia finală urmând a fi luată după consultări cu primarii de sector.

În paralel, se vor analiza, de asemenea, și posibile parteneriate public-privat pentru crearea de noi locuri de parcare, însă prioritatea imediată rămâne gestionarea și eficientizarea serviciilor existente.

„Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget si poate... parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”, a încheiat Ciprian Ciucu.