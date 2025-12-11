Polițiștii din Ilfov au confiscat peste trei tone de articole pirotehnice

Polițiștii din Ilfov au ridicat joi, 11 decembrie, în urma unor percheziţii, peste trei tone de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 şi P1.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov au ridicat, în urma unor percheziţii, peste trei tone de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 şi P1, scrie Agerpres.

Joi, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au făcut patru percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la locuinţele unor persoane cercetate pentru efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept, informează un comunicat al IPJ Ilfov.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă mai multe fapte, astfel:

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;

d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare. Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.