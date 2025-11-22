Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională. Ei vor fi cercetați penal

Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională la meciul FCSB-Petrolul. Ei au fost prinși de jandarmi și vor fi cercetați penal. Incidentul a avut loc sâmbătă.

Descoperirea a fost făcută înainte de meci. În timp ce spectatorii intrau pe stadionul din București, cinci suporteri ai echipei oaspete au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice. Incidentul s-a produs în zoma de acces către Peluza Nord a Arenei Naționale.

Cei prinși cu materiale pirotehnice vor fi cercetați penal.

„Pe timpul accesului în Peluza Nord, 5 suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice. În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive”, a transmis Jandarmeria.

Jandarmii „atrag atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”.

Partida FCSB-Petrolul Ploiești de sâmbătă seara de pe Arena Națională face parte din Superliga de fotbal.