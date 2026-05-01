Polițist local rănit după ce a ajuns cu mașina pe linia de tramvai aflată în reparații

Un șofer a pierdut controlul asupra direcției de mers, după care a pătruns cu autovehicul în zona lucrărilor ce se execută pe linia de tramvai. Un polițist local a fost rănit.

Un accident a avut loc vineri dimineață, pe bd. Basarabia. Un polițist local în vârstă de 38 de ani, care conducea un autovehicul al Poliției Locale Sector 3, dinspre bd. Chișinău, către Piața Eudoxiu Hurmuzachi, a pierdut controlul asupra direcției de mers, după care a pătruns cu autovehicul în zona lucrărilor ce se execută pe linia de tramvai.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea polițistului local, care a fost transportat la o unitate spitalicească pentru îngrijiri.

Conducătorul autospecialei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere pentru determinarea concretă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație