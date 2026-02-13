Un ofițer de penitenciar a spulberat mașina unei gravide în timp ce juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h

Un ofițer de penitenciar din Marea Britanie a intrat cu mașina în autoturismul unei femei gravide. Acesta conducea cu o viteză de 114 km/h în timp ce juca la pariuri pe telefon.

Jack Bentley, în vârstă de 30 de ani, s-a jucat pe telefon pe aproape toată durata călătoriei de două ore, până în momentul în care a lovit mașina în care se aflau femeia însărcinată, partenerul ei, doi copii și câinele familiei, scrie Daily Mail.

Femeia, care era însărcinată în 33 de săptămâni, a suferit o fractură de pelvis și a trebuit să facă o cezariană de urgență, născând prematur o fetiță de aproximativ 1,8 kg sub anestezie generală.

Tatăl copilului a ratat nașterea, fiica sa din mașină a suferit o fractură la gleznă, iar câinele a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență la coloană, a relatat Tribunalul Derby Crown.

Bentley, fost militar, conducea haotic și a fost observat atingând bordura și schimbând benzi, ceea ce a îngrijorat un alt șofer. Judecătoarea l-a condamnat la doi ani și patru luni de închisoare, subliniind că aproape întreaga călătorie a petrecut-o pe telefon pe site-uri de jocuri și pariuri.

Procurorul Phillip Plant a declarat că accidentul a avut loc pe șoseaua A50, lângă Foston, Derbyshire, pe 6 aprilie 2025.

Bentley se întorcea acasă la Derby din Blackpool, iar dovezile de pe telefonul mobil au arătat că a fost pe site-uri de pariuri „aproape întreaga călătorie”. Victimele se întorceau acasă în Yorkshire după ce au vizitat rude.

Bentley a pledat vinovat pentru două infracțiuni de vătămare gravă prin conducere periculoasă și nu are antecedente.

Avocatul apărării, Justin Ablott, a spus că Bentley a servit în Armată în Kenya, dar a fost nevoit să părăsească profesia din cauza problemelor de auz cauzate de focul de artilerie. În prezent lucra ca agent de penitenciar, dar a fost suspendat până la finalizarea cazului.

„Este profund regretabil și devastat pentru ceea ce a făcut. Știe că incidentul a avut un impact uriaș asupra victimelor și familiei lor.”