Video A vrut să fugă din scandal, dar a intrat cu mașina în perete. Haos filmat într-o parcare din Tecuci

Un conflict violent izbucnit într-o parcare din Tecuci s-a încheiat cu o tamponare spectaculoasă, după ce un șofer a încercat să scape de agresori și a pierdut controlul volanului.

Incidentul a avut loc în seara de 8 aprilie, într-o parcare de pe strada 1 Decembrie 1918. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și de martori, mai mulți tineri s-au luat la bătaie, după o discuție în contradictoriu care a degenerat rapid.

La un moment dat, unul dintre șoferi, care ar fi fost lovit cu pumnul în față, a încercat să fugă din zonă cu mașina. În încercarea de a scăpa, acesta a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un perete, după care a acroșat și o altă mașină parcată.

Scenele surprinse arată momente de haos, cu participanții la scandal împărțind pumni și încercând să se îndepărteze din zonă.

Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 și au demarat o anchetă. Potrivit IPJ Galați, cinci tineri, cu vârste între 19 și 27 de ani, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore.

„Pe fondul unei discuții în contradictoriu, între bărbați ar fi izbucnit un conflict, în cadrul căruia aceștia s-ar fi agresat fizic reciproc, după care ar fi avut loc un incident în care autovehiculele ocupate de cei implicați s-ar fi tamponat, tulburând astfel ordinea și liniștea publică”, au transmis polițiștii.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus plasarea celor cinci sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă au fost produse pagube materiale. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.