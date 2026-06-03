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Vacanța pe care copiii nu o vor uita niciodată: noul vas de croazieră LEGEND OF THE SEAS ajunge în Europa

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Pentru multe familii, planificarea unei vacanțe perfecte înseamnă găsirea acelui echilibru aproape imposibil: copiii să fie bucuroși în fiecare zi, dar în condiții de maximă siguranță, pentru ca părinții să se poată relaxa cu adevărat. Spre deosebire de un sejur la un hotel all-inclusive, o croazieră oferă mult mai mult: un alt decor în fiecare zi și posibilitatea de a vizita mai multe destinații într-un itinerariu, într-un mod confortabil, fără stresul bagajelor și al transportului dintr-un loc în altul.

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Este exact ce propune Royal Caribbean, renumita și vizionara companie americană, care, în ultimele decenii, a redefinit conceptul de vacanță completă în familie. În această vară, cel mai mare, nou și impresionant vas de croazieră, LEGEND OF THE SEAS, va fi lansat în Europa, turiștii români având posibilitatea să-l experimenteze fie accesând www.rccl.ro, fie adresându-se agenției World Travel, reprezentant exclusiv în România.

„Legend of the Seas, al treilea vas de croazieră din Clasa ICON, este un adevărat resort plutitor, cu nenumărate opțiuni de cazare, restaurante și divertisment, unde fiecare zi înseamnă altă aventură, alt spectacol, într-o nouă destinație.

Din iulie 2026, la bordul vasului Legend of the Seas, familiile vor putea explora coasta Mediteranei într-un mod complet diferit, pe itinerarii cu plecări din Barcelona și Roma către unele dintre cele mai frumoase orașe și insule: Marsilia, Napoli, Florența sau Palma de Mallorca”, declară Nicolae Demetriade, președinte World Travel.

De ce familiile aleg din ce în ce mai mult croazierele Royal Caribbean

Turiștii au descoperit că o croazieră este un produs turistic complet, ce oferă una dintre cele mai eficiente și relaxante vacanțe pentru familii.

„Într-o singură vacanță vizităm mai multe orașe, din confortul cabinei, avem nenumărate opțiuni culinare, atracții pentru toate vârstele și divertisment ce include spectacole unice de patinaj artistic, acrobație și renumite producții Broadway, baruri, discoteci și cluburi.

Părinții își pot lăsa copiii în cluburi dedicate lor, pe categorii de vârstă, unde, sub îndrumarea profesioniștilor, desfășoară activități educative, se distrează și socializează cu alți copii, în timp ce părinții se pot relaxa fără griji. Pentru copii, înseamnă ceva nou în fiecare zi, iar pentru părinți este bucuria de a-și vedea copiii fericiți”, spune Nicolae Demetriade.

Cel mai mare parc acvatic construit vreodată pe mare

Royal Caribbean, cea mai inovatoare companie de croaziere.

Legend of the Seas este conceput special pentru familiile moderne, cu nenumărate atracții, pentru mai multă distracție, experiențe memorabile și vacanțe unice. Una dintre cele mai spectaculoase este Category 6, cel mai mare parc acvatic construit vreodată pe mare. Cu șase tobogane uriașe, curse amețitoare și zone interactive, copiii și adolescenții vor avea practic propriul lor univers al distracției.

Pentru cei care iubesc adrenalina, vasul include Crown’s Edge — o combinație între skywalk și zipline, suspendată la peste 45 de metri deasupra oceanului — simulatorul de surf FlowRider, pereți de cățărare, mini-golf, zone sportive și interactive.

Iar partea cea mai bună este că multe dintre aceste experiențe sunt deja incluse în prețul croazierei.

Vacanță pentru copii, relaxare pentru părinți

Unul dintre marile avantaje ale croazierelor Royal Caribbean este faptul că reușesc să ofere simultan experiențe pentru copii și momente reale de relaxare pentru adulți.

În timp ce cei mici participă la activități organizate și supravegheate, jocuri interactive sau spectacole dedicate lor, părinții se pot bucura de piscina infinity Hideaway, dedicată exclusiv adulților, jacuzzi suspendate, cocktailuri la Swim & Tonic, restaurante premium și seri romantice.

Opt zone tematice și experiențe diferite în fiecare zi

Legend of the Seas este organizat în opt „neighborhoods” — zone tematice care funcționează aproape ca niște destinații separate.

Familiile pot petrece dimineața într-un spațiu dedicat aventurii, după-amiaza într-o zonă relaxantă cu piscine și muzică live, iar seara într-un decor elegant inspirat de Broadway sau de Hollywood-ul clasic.

Surfside este cartierul special creat pentru familiile cu copii mici și include spații moderne de joacă, piscine pentru copii, restaurante accesibile al fresco, carusel și zone interactive pentru întreaga familie. Totul este construit astfel încât părinții și copiii să petreacă mai mult timp împreună și să se distreze fără compromisuri.

Peste 40 de restaurante și baruri: fiecare zi are alt gust

Unul dintre motivele pentru care turiștii revin pe croazierele Royal Caribbean este diversitatea culinară impresionantă.

La bordul vasului Legend of the Seas există peste 40 de restaurante, cafenele, lounge-uri și baruri, pentru toate gusturile, dietele și preferințele, astfel încât fiecare membru al familiei să se bucure de oferta culinară.

Își pot începe ziua cu smoothie-uri fresh și brunch relaxat, pot continua cu burgeri, pizza sau preparate asiatice și pot încheia cu cine elegante și experiențe culinare sofisticate.

Printre cele mai spectaculoase concepte se numără: • Royal Railway – Legend Station, unde cina devine o experiență interactivă inspirată de călătoriile lui Marco Polo pe Drumul Mătăsii; • Hollywoodland Supper Club, cu atmosferă glam și muzică jazz live; • AquaDome Market, cu preparate internaționale și opțiuni fresh pe tot parcursul zilei; • Seara, vasul se transformă într-un adevărat oraș al divertismentului; • Musicaluri de Broadway, show-uri acvatice și spectacole pe gheață.

După o zi petrecută în piscine, la plajă sau explorând orașele din Mediterana, serile pe Legend of the Seas devin spectacole în sine

Familiile pot urmări musicaluri inspirate de Broadway, show-uri pe gheață, acrobații aeriene, spectacole acvatice impresionante în AquaDome, concerte live, petreceri tematice, karaoke și entertainment pentru toate vârstele.

Una dintre atracțiile principale este musicalul „Charlie and the Chocolate Factory”, o producție spectaculoasă care promite să îi cucerească atât pe copii, cât și pe adulți.

Mediterana văzută altfel, cu itinerarii de neuitat

Pe lângă experiența incredibilă de la bord, turiștii pot coborî în fiecare destinație pentru a explora orașele și regiunile unde ancorează vasul.

În vara anului 2026, Legend of the Seas va naviga în Mediterana de Vest, cu opriri în Roma, Napoli, Florența, Marsilia, Palma de Mallorca și Barcelona.

De asemenea, există itinerarii spectaculoase în Grecia și Marea Adriatică, Insulele Grecești și Croația, Spania și Franța, Italia și Franța sau către fiordurile norvegiene, operate de alte vase din flota Royal Caribbean.

O vacanță premium, mult mai simplu de organizat

Odată ajunși la bord, turiștii beneficiază de cazare în cabine moderne și elegante, restaurante variate, divertisment, atracții pentru toate vârstele, totul fiind conceput pentru a oferi confort, siguranță și valoare.

„Legend of the Seas este una dintre cele mai spectaculoase lansări pe care Royal Caribbean le-a avut vreodată în Europa și credem că va deveni rapid una dintre cele mai dorite vacanțe pentru orice familie. Este genul de experiență care îi entuziasmează pe copii încă din prima zi și care le oferă părinților confortul și relaxarea pe care le caută într-o vacanță premium”, declară Nicolae Demetriade, președinte World Travel, reprezentantul exclusiv Royal Caribbean în România și Republica Moldova.

Rezervările pentru sezonul inaugural din vara 2026 sunt deja disponibile pe www.rccl.ro.

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