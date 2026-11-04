O persoană ar fi căzut pe șine în stația Piața Victoriei. Circulația la metrou a fost întreruptă

Circulaţie la metrou a fost întreruptă miercuri seară, 4 noiembrie, după ce o persoană s-ar fi aruncat pe șine.

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Potrivit Observator, persoana a fost extrasă ulterior de echipele de intervenţie, în stare conştientă. Incidentul s-a produs la staţia Piaţa Victoriei.

Luna trecută, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost surprins și accidentat de un tren de metrou în stația Constantin Brâncoveanu. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea și salvarea acestuia.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi coborât pe calea de rulare a trenului în timp ce se afla în stația Constantin Brâncoveanu, moment în care a fost surprins și accidentat de garnitură.