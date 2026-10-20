 Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou în stația Constantin Brâncoveanu. Circulaţia trenurilor a fost reluată în condiţii normale | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou în stația Constantin Brâncoveanu. Circulaţia trenurilor a fost reluată în condiţii normale

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost surprins și accidentat de un tren de metrou, marți dimineață, în stația Constantin Brâncoveanu. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea și salvarea acestuia. Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale. 

metrou bucuresti foto fb jpg
Foto: Facebook

UPDATE  Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale marţi, începând cu ora 11:35, după reorganizarea acesteia în urma unei posibile tentative de suicid produse în staţia Constantin Brâncoveanu, pe firul 1, informează Metrorex.

Știrea inițială 

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au fost sesizați în jurul orei 10:35 cu privire la producerea incidentului.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi coborât pe calea de rulare a trenului în timp ce se afla în stația Constantin Brâncoveanu, moment în care a fost surprins și accidentat de garnitură.

La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de prim-ajutor, care au acționat pentru extragerea victimei. La momentul transmiterii comunicatului, operațiunile de salvare erau în desfășurare.

Polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Metrou continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa Nostra la proprietățile cofondatorului AUR, Marius Lulea
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, incompatibil cu Universitatea Cluj! Cine va antrena „șepcile roșii”
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
digisport.ro
image
Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea. Ce zone din România ar putea fi cele mai afectate de un seism major
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Șase femei au depășit 100 de ani într-un sat cu doar 2.000 de locuitori. Ce i-a surprins pe cercetători
observatornews.ro
image
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
cancan.ro
image
Pensionarii, păcăliți cu 112 de lei la pensie. De ce vor pierde din nou bani la indexarea de la 1 ianuarie?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Fenomen ciudat în București după cutremurul de 4,8. Ce zone ar putea avea cele mai mari probleme la un seism puternic
playtech.ro
image
Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică le dă ultimatum la jucători și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu pot să accept așa ceva”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”L-a distrus complet”. Decizia soției de a divorța ”l-a lovit ca un trăsnet” și a luat hotărârea pe loc
digisport.ro
image
Pepe, dezvăluiri despre relația de cuplu: „Susținerea între parteneri e cea mai importantă”. Ce sfat le dă concurenților de la „Hai că poți”?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Decizia momentului privind pensiile. Sunt vizați toți pensionarii
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
image
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
image
Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”

OK! Magazine

image
7 ani de la suicidul care a cutremurat Casa Regală. Omagiul tulburător al fiicei Prințesei