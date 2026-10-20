Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou în stația Constantin Brâncoveanu. Circulaţia trenurilor a fost reluată în condiţii normale

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost surprins și accidentat de un tren de metrou, marți dimineață, în stația Constantin Brâncoveanu. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea și salvarea acestuia. Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale.

Foto: Facebook

UPDATE Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale marţi, începând cu ora 11:35, după reorganizarea acesteia în urma unei posibile tentative de suicid produse în staţia Constantin Brâncoveanu, pe firul 1, informează Metrorex.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au fost sesizați în jurul orei 10:35 cu privire la producerea incidentului.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi coborât pe calea de rulare a trenului în timp ce se afla în stația Constantin Brâncoveanu, moment în care a fost surprins și accidentat de garnitură.

La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de prim-ajutor, care au acționat pentru extragerea victimei. La momentul transmiterii comunicatului, operațiunile de salvare erau în desfășurare.

Polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Metrou continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.