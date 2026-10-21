Motociclist proiectat în două mașini, pe Mihai Bravu. Bucăți din motocicletă au lovit un tramvai. Traficul e blocat

Un motociclist a fost rănit și transportat la spital, miercuri dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe Șoseaua Mihai Bravu, în Sectorul 2 al Capitalei. În urma impactului, acesta a fost proiectat în alte două autovehicule, iar fragmente din motocicletă au lovit un tramvai.

Accident pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Foto: Shutterstock

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 10:45. Din primele cercetări, motociclistul circula pe Șoseaua Mihai Bravu, dinspre Bulevardul Ferdinand I către Piața Bucur Obor, când a intrat în coliziune cu un autovehicul care se deplasa în aceeași direcție.

În urma impactului, motociclistul a fost proiectat în alte două mașini. Bucăți din caroseria motocicletei au ajuns și au lovit un tramvai.

Motociclistul a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost zero.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte ale accidentului.

În urma evenimentului, traficul rutier și circulația tramvaielor au fost restricționate pe benzile 1 și 2 ale Șoselei Mihai Bravu, pe sensul dinspre Bulevardul Ferdinand I către Piața Bucur Obor.