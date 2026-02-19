O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Avea 31 de ani și manifesta un comportament agitat

O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.

”La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17.50, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 24 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La faţa locului s-au deplasat de îndată poliţişti din cadrul subunităţii, echipaje ale ISU-BIF, precum şi un echipaj de prim-ajutor”, anunţă, joi seară, Poliţia Capitalei, scrie News.

Sursa citată a precizat că s-a constatat că femeia manifesta un comportament agitat şi necooperant.

Totodată, pentru gestionarea situaţiei au fost solicitaţi şi negociatori din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

”Facem precizarea că femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1. Echipajul medical prezent la faţa locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii, în vârstă de 31 de ani”, anunţă Poliţia.

Zona a fost asigurată şi delimitată, iar cercetările au fost preluate de către Serviciul Omoruri.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi a împrejurărilor producerii evenimentului.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.