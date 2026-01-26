Copilul care a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din Oradea era „un elev exemplar”. Cum a aflat tatăl ce s-a întâmplat cu băiatul

Băiatul care a murit în dimineața de luni, 26 ianuarie, după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea, era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine, potrivit eBihoreanul. Anchetatorii nu au indicii că ar fi vorba despre o infracțiune, însă circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite.

Adolescentul nu locuia în blocul la care s-a întâmplat tragedia. Pentru că asupra lui nu au fost găsite acte, polițiștii au mers la școala unde învăța, identificată după uniformă, pentru a verifica elevii absenți.

În același timp, tatăl băiatului a ajuns la unitatea de învățământ după ce a primit un mesaj automat din catalogul electronic, în care era informat că fiul său lipsește de la prima oră.

Iulius Timar, directorul colegiului, a explicat că mesajul a fost transmis la ora 08.00, imediat după ce absențele au fost introduse în sistem. „Părintele a primit notificarea și a venit la școală să vadă ce se întâmplă”, a precizat acesta.

Un elev apreciat de profesori

Înainte ca identitatea copilului să fie confirmată oficial, directorul a declarat că elevul despre care existau suspiciuni era „foarte bun la învățătură”, având media 9,65 la finalul clasei a VI‑a și că nu existau semnale privind probleme de comportament sau dificultăți emoționale, iar băiatul nu fusese în evidența consilierului școlar.

„A fost un elev exemplar, nu am avut nicio sesizare legată de el”, a spus Timar.

O vecină a familiei l-a descris, la rândul ei, ca fiind un copil respectuos, pasionat de plimbările cu bicicleta.

Mesaj către părinți

După confirmarea tragediei, conducerea școlii a transmis un mesaj pe grupurile de părinți, încurajând familiile să discute cu copiii lor și să îi sprijine emoțional:

„Vă informăm cu profund regret că unul dintre elevii școlii noastre a decedat. Conform informațiilor disponibile, este vorba despre un gest suicidar. Întreaga comunitate școlară este profund afectată de această pierdere. În aceste momente dificile, prioritatea noastră este siguranța emoțională a elevilor.

Vă încurajăm să vorbiți acasă cu copilul dumneavoastră, să îl întrebați cum se simte și să îi oferiți spațiu pentru a-și exprima emoțiile. Reacții precum tristețea, confuzia, furia sau retragerea pot fi normale în astfel de situații. Vă rugăm să fiți atenți la eventuale schimbări de comportament (izolare, anxietate accentuată, dificultăți de somn, discuții despre moarte sau lipsa sensului vieții).

Este important de știut că a vorbi deschis despre emoții și a cere ajutor nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci un pas esențial spre vindecare. Dacă observați că copilul dumneavoastră este copleșit sau aveți îngrijorări, vă încurajăm să luați legătura cu consilierul școlar sau cu un specialist în sănătate mintală”.

Ancheta continuă

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Procurorii și polițiștii au început audierile și au solicitat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a reconstitui cu exactitate momentul în care s-a produs incidentul.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut salva viața adolescentului.

Amintim că, tot luni, o doctoriță în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau despre alte circumstanțe.