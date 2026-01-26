search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Copilul care a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din Oradea era „un elev exemplar”. Cum a aflat tatăl ce s-a întâmplat cu băiatul

0
0
Publicat:

Băiatul care a murit în dimineața de luni, 26 ianuarie, după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea, era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine, potrivit eBihoreanul. Anchetatorii nu au indicii că ar fi vorba despre o infracțiune, însă circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite.

Adolescentul nu locuia în blocul la care s-a întâmplat tragedia. Pentru că asupra lui nu au fost găsite acte, polițiștii au mers la școala unde învăța, identificată după uniformă, pentru a verifica elevii absenți.

În același timp, tatăl băiatului a ajuns la unitatea de învățământ după ce a primit un mesaj automat din catalogul electronic, în care era informat că fiul său lipsește de la prima oră.

Iulius Timar, directorul colegiului, a explicat că mesajul a fost transmis la ora 08.00, imediat după ce absențele au fost introduse în sistem. „Părintele a primit notificarea și a venit la școală să vadă ce se întâmplă”, a precizat acesta.

Un elev apreciat de profesori

Înainte ca identitatea copilului să fie confirmată oficial, directorul a declarat că elevul despre care existau suspiciuni era „foarte bun la învățătură”, având media 9,65 la finalul clasei a VI‑a și că nu existau semnale privind probleme de comportament sau dificultăți emoționale, iar băiatul nu fusese în evidența consilierului școlar.

„A fost un elev exemplar, nu am avut nicio sesizare legată de el”, a spus Timar.

O vecină a familiei l-a descris, la rândul ei, ca fiind un copil respectuos, pasionat de plimbările cu bicicleta.

Mesaj către părinți

După confirmarea tragediei, conducerea școlii a transmis un mesaj pe grupurile de părinți, încurajând familiile să discute cu copiii lor și să îi sprijine emoțional:

„Vă informăm cu profund regret că unul dintre elevii școlii noastre a decedat. Conform informațiilor disponibile, este vorba despre un gest suicidar. Întreaga comunitate școlară este profund afectată de această pierdere. În aceste momente dificile, prioritatea noastră este siguranța emoțională a elevilor.

Vă încurajăm să vorbiți acasă cu copilul dumneavoastră, să îl întrebați cum se simte și să îi oferiți spațiu pentru a-și exprima emoțiile. Reacții precum tristețea, confuzia, furia sau retragerea pot fi normale în astfel de situații. Vă rugăm să fiți atenți la eventuale schimbări de comportament (izolare, anxietate accentuată, dificultăți de somn, discuții despre moarte sau lipsa sensului vieții).

Este important de știut că a vorbi deschis despre emoții și a cere ajutor nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci un pas esențial spre vindecare. Dacă observați că copilul dumneavoastră este copleșit sau aveți îngrijorări, vă încurajăm să luați legătura cu consilierul școlar sau cu un specialist în sănătate mintală”.

Tristețea, confuzia, furia pot fi semne ale unor probleme mai grave. FOTO Shutterstock
Tristețea, confuzia, furia pot fi semne ale unor probleme mai grave. FOTO Shutterstock

Ancheta continuă

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Procurorii și polițiștii au început audierile și au solicitat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a reconstitui cu exactitate momentul în care s-a produs incidentul.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut salva viața adolescentului.

Amintim că, tot luni, o doctoriță în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau despre alte circumstanțe.

Oradea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
stirileprotv.ro
image
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
playtech.ro
image
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
CNPP, la ora bilanțului. Anunț privind pensia medie, dar și ajutorul social
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului