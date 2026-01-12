search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ministrul Energiei critică situația avariilor care au lăsat sute de mii de bucureșteni fără căldură: „Este inadmisibil”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că este „inadmisibil” ca în 2026 sute de mii de bucureşteni să rămână fără căldură, subliniind că problemele reţelei termice, vechi de zeci de ani, nu pot fi rezolvate în câteva luni.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan FOTO Facebook
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan FOTO Facebook

Ministrul Energiei a fost întrebat, după Comandamentul energetic naţional, ce soluţii are pentru avariile care au loc în Capitală, pentru jumătatea de capitală care va rămâne în frig toată iarna.

„Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

El a mai spus că au început să fie, în ultimii ani, modernizări ale reţelei, dar este insuficient. Bogdan Ivan a mai spus că, pe de-o parte, se produce energie electrică şi agent termic la anumiţi parametri care, în momentul de faţă, sunt conform contractului cu Termoenergetica, dar, din nefericire, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani.

„O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a menţionat ministrul.

„Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încălzesc astăzi cu energie electrică vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare al facturilor pe care îl plătesc oamenii în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capitalei este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a adăugat Ivan.

Sursa: Facebook / Bogdan Ivan

Întrebat ce măsuri a luat în această situaţie, ministrul Energiei a spus: „Am reparat toate cazanele care erau blocate, am lucrat împreună cu Elcenul ca să reparăm instalaţiile care au fost declanşate în această perioadă, am lucrat zi şi noapte ca ele să fie reparate (..) şi, în paralel, o sincronizare cu Termoenergetica, diferită faţă de cea de acum, pentru a ne asigura că se izolează anumite tronsoane, intră apă caldă pe alte tronsoane ca să ajungă agentul termic la cât mai mulţi dintre oameni. Dar ceea ce vreau să spun, foarte clar, e că n-am cum să rezolv în câteva săptămâni ceea ce n-a fost rezolvat 35 de ani”.

Despre demontarea CET Titan, ministrul Energiei a spus că astăzi o să se întâlnească cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.

„La următoarea noastră întâlnire o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a afirmat Bogdan Ivan.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
playtech.ro
image
A decolat din Antalya ca jucător al Rapidului, a aterizat la București în tricoul altei echipe. Cluburile au semnat transferul! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Vestea zilei pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?