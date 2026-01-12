Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că este „inadmisibil” ca în 2026 sute de mii de bucureşteni să rămână fără căldură, subliniind că problemele reţelei termice, vechi de zeci de ani, nu pot fi rezolvate în câteva luni.

Ministrul Energiei a fost întrebat, după Comandamentul energetic naţional, ce soluţii are pentru avariile care au loc în Capitală, pentru jumătatea de capitală care va rămâne în frig toată iarna.

„Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

El a mai spus că au început să fie, în ultimii ani, modernizări ale reţelei, dar este insuficient. Bogdan Ivan a mai spus că, pe de-o parte, se produce energie electrică şi agent termic la anumiţi parametri care, în momentul de faţă, sunt conform contractului cu Termoenergetica, dar, din nefericire, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani.

„O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a menţionat ministrul.

„Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încălzesc astăzi cu energie electrică vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare al facturilor pe care îl plătesc oamenii în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capitalei este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a adăugat Ivan.

Sursa: Facebook / Bogdan Ivan

Întrebat ce măsuri a luat în această situaţie, ministrul Energiei a spus: „Am reparat toate cazanele care erau blocate, am lucrat împreună cu Elcenul ca să reparăm instalaţiile care au fost declanşate în această perioadă, am lucrat zi şi noapte ca ele să fie reparate (..) şi, în paralel, o sincronizare cu Termoenergetica, diferită faţă de cea de acum, pentru a ne asigura că se izolează anumite tronsoane, intră apă caldă pe alte tronsoane ca să ajungă agentul termic la cât mai mulţi dintre oameni. Dar ceea ce vreau să spun, foarte clar, e că n-am cum să rezolv în câteva săptămâni ceea ce n-a fost rezolvat 35 de ani”.

Despre demontarea CET Titan, ministrul Energiei a spus că astăzi o să se întâlnească cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.

„La următoarea noastră întâlnire o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a afirmat Bogdan Ivan.