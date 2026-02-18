search
Video Ministrul Apărării dă asigurări: „La militari nu se taie pensiile”. Cât e pensia medie în MApN

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri seară că pensiile, soldele și indemnizațiile militarilor nu vor fi reduse, în contextul deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Oficialul a precizat că pensia medie în Ministerul Apărării Naționale (MApN) este de 5.008 lei.

Ministrul Apărării dă asigurări că „la militari nu se taie pensiile” FOTO: Facebook/ Radu Miruță
Declarația ministrului vine după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, stabilind că actul normativ este constituțional.

În acest context, Radu Miruţă a încercat să lămurească eventualele temeri privind o posibilă diminuare a pensiilor militare. „Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile şi la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situaţia în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele”, a transmis ministrul pe Facebook

El a subliniat că pensia medie în MApN este de 5.008 lei și că, anul trecut, vârsta reală de pensionare a fost mai mare decât cea minimă prevăzută de lege.

Sursa video: Facebook/ Radu Miruță

Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei şi vârsta la care s-au pensionat oameni anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze şi nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizaţiile, nu scade numărul de militari, da, scad cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil şi nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiţi parte din aceşti bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană”, a mai afirmat Miruţă.

Stimul pentru a rămâne în sistem

Radu Miruţă a explicat că MApN ia în calcul să ofere un stimul salarial de 10% militarilor care pot ieși la pensie la termen, pentru a-i încuraja să rămână în sistem mai mult timp. Această măsură ar aduce economii ministerului, evitând plata simultană a pensiei pentru un pensionar și a salariului pentru înlocuitorul său. Ministrul a precizat că această propunere nu va fi obligatorie, ci doar un stimul pentru cei care aleg să rămână. „Mulți fac treaba asta de plăcere, dar dacă le oferi un mic plus, rămân mai mult. E o schimbare a banilor dintr-o cameră în cealaltă, fără să supărăm pe nimeni”, a declarat Miruță la Antena 3 CNN.

El a subliniat că vârsta de pensionare a militarilor nu a scăzut cu 13 ani, cum se vehiculează în unele dezinformări: majoritatea militarilor se pensionează cu mult peste vârsta minimă, iar 75% dintre cei care au dreptul să iasă la pensie aleg să rămână activi.

Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR

Curtea Constituțională a respins miercuri obiecțiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și a decis că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este constituțional.

După pronunțarea deciziei, premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma reprezintă un prim pas pentru eliminarea inechităților care au afectat încrederea cetățenilor în stat.

„Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu îşi au locul într-un sistem public. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecţiile. Într-un stat democratic respectul faţă de magistraţi este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că în urma acestei reforme acest respect nu doar că nu va fi ştirbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat”, a spus Ilie Bolojan.

