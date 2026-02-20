search
Vineri, 20 Februarie 2026
Jumătate dintre directorii STB vor fi dați afară. Ce mai prevede planul de restructurare

Publicat:

Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50% este una dintre măsurile ce vor aplicate asupra companiei de transport bucureștean STB, ca parte din planul de restructurare aprobat de Consiliul de Administrație, având în vedere că datoriile se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Autobuz STB galben
Jumătate dintre directorii STB vor fi dați afară. Foto arhivă

„Stabilizarea financiară și menținerea serviciului public de transport în condiții decente pentru populație sunt prioritatea zero”, a informat vineri STB, precizând că managementul companiei a venit cu un plan de măsuri, de redresare, în 12 pași, aprobat de Consiliul de Administrație. 

1. Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar: între 7 și 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces și retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuități care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

Directorul general al STB: ” Societatea se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, care pun presiune pe bugetul local”

Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă. Responsabilitatea noastră este să păstrăm transportul public funcțional și accesibil, iar acest plan urmărește stabilizarea companiei și crearea unei baze sustenabile pentru viitor. Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, a precizat Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general al Societății de Transport București (STB).

Cele 12 măsuri propuse au fost aprobate de Consiliul de Administrație al societății și vor urma etapele legale de implementare pe parcursul acestui an.

În prezent, datoriile totale ale STB se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară, după ce a analizat organigrama și procesele de management ale Societății de Transport București (STB), că în cadrul STB lucrează aproximativ 250 de economiști și aproape 200 de directori și șefi.

București

