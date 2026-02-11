search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Video Primarul general, într-o vizită „neanunțată și fără alai" la Autobaza STB Floreasca: „Condițiile sunt execrabile"

Publicat:
Ultima actualizare:

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a efectuat miercuri, 11 februarie, o vizită neanunţată la Autobaza STB Floreasca, unde a discutat direct cu mecanicii, şoferii şi vatmanii. Controlul-surpriză a scos la iveală probleme serioase: lipsa pieselor de schimb, infrastructură învechită şi salarii mici.

Edilul a trecut la „propriul audit” al STB, după mai multe runde de discuţii cu conducerea societăţii şi cu reprezentanţii ADI TPBI.

 „Sunt la autobaza Floreasca. Nu am anunțat pe nimeni că vin. Am vrut să văd care sunt condițiile în care muncesc aici oamenii, am vorbit cu ei mai bine de o oră. Lucrurile nu arată deloc bine, condițiile sunt execrabile”, spune edilul într-un clip distribuit pagina sa de Facebook. 

„Am fost și am vorbit cu șoferii, cu muncitorii, cu personalul de sprijin din autobază. Neanunțat și fără alai, doar eu. Aici aveți câteva fotografii pe care le-am făcut cu telefonul, să vedeți condițiile de muncă din autobaza unei societăți comerciale care are echivalentul întregului buget al Municipiului Brașov”, a scris edilul în textul care însoțește imaginile.

„Sunt canibalizate alte autobuze”

Într-un mesaj publicat de Primăria Capitalei pe aceeași rețea socială, primarul a enumerat principalele probleme pe care le-a găsit. Prima amintită este lipsa pieselor de schimb pentru mijloacele de transport în comun:

„Nu există, nu vin la timp. În acest caz, sunt canibalizate alte autobuze, de la care se iau piesele necesare”.

Edilul a remarcat și condițiile proaste în care lucrează oamenii. Autobaza este foarte veche, degradată, oamenii muncesc în frig, chiar și la -10 grade pe timpul nopții.

„Eu nu înțeleg cum o societate cu bugetul orașului Brașov nu a reușit să facă niciun fel de investiții. Pentru că mijloacele de transport le achiziționează primăria. Grija a fost pentru alte lucruri și nu pentru societate în ansamblu, nu pentru autobuze, nu pentru oameni”, a declarat Ciprian Ciucu.4

Vizita la Autobaza STB Floreasca a fost una neanunţată . FOTO FB Ciprian Ciucu
Vizita la Autobaza STB Floreasca a fost una neanunţată . FOTO FB Ciprian Ciucu

Salarizarea, o altă problemă

Primarul a mai concluzionat că se muncește pe salarii mici.

„Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 și 5.000 de lei. Păi, mă scuzați, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din #Sectorul6, că vin de acolo și știu, câștigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”, a adaugat primarul general.

„O calitate mai proastă a serviciului de transport public, șoferi care vin la muncă, dar degeaba”

Primarul a precizat ulterior, pe pagina sa de socializate că din aproapepe 400 de autobuzele Otokar, „115 sunt indispinibilizate, stau prin garaje și doar 285 sunt pe traseu”. Edilul a amenințat cu executarea garanției de bună execuție a contractului cu Otokar dacă nu sunt remediate defecțiunile problemele tehnice existente.

„Din cauza defecțiunilor și a diferitelor probleme tehnice apărute în lipsa mentenanței care le trebuia asigurată conform contractului. Asta înseamnă o calitate mai proastă a serviciului de transport public, șoferi care vin la muncă dar degeaba și nu au ce munci. M-am întâlnit cu conducerea Otokar și am convenit că în două luni cel puțin 95% dintre cele indisponibile să fie funcținale și pe traseu. Altfel, nu mai stau la discuții, voi executa garanția de bună execuție a contractului. Mă implic la toate nivelurile, voi ajunge peste tot”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Edilul a precizat că nu are nicio agendă ascunsă și că singurul scop este să salveze STB de la faliment.

