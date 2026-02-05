search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Video Ciucu neagă tăierea salariilor la STB, într-un live din autobuz, și trage un semnal de alarmă: „Are bugetul Brașovului. Pe ce se duc banii?”

0
0
Publicat:

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat, într-un live pe Facebook în timp ce călătorea cu transportul public, zvonul potrivit căruia salariile angajaților STB ar urma să fie tăiate.

Ciprian Ciucu, live dintr-un mijloc de transport în comun/FOTO: Facebook
Ciprian Ciucu, live dintr-un mijloc de transport în comun/FOTO: Facebook

„Zilele acestea au apărut mai multe discuții despre problemele financiare imense de la nivelul STB, dar și de la mai multe subiecte publice. 

În primul rând, vreau să mă adresez angajaților STB. Vreau să mă adresez șoferilor și vatmanilor. Au început să umble de ieri zvonuri în STB că Ciucu vrea să le taie salariile. Nu este adevărat”, a precizat acesta.

Ciprian Ciucu a avertizat că situația financiară a Societății de Transport București este „extrem de proastă”.

„STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov. Tot orașul Brașov, tot ce are primăria orașului, bugetul lor de 1,7 miliarde de lei, acesta a fost bugetul STB în ultimul an.

Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu și eu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare să vedem ce se întâmplă. Nu am fost lăsat de către consiliu, nu toate partidele au votat”, a mai declarat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu explică că primăria se confruntă cu dificultăți financiare în relația cu STB din cauza deciziilor greșite din trecut, care au făcut ca plățile către companie să nu mai fie suportabile.

Primarul spune se gândește la angajați, șoferi și vatmani, care au rămas cu salariile neschimbate de ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări, mărind schema de personal. 

Ciucu: „Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB”

Ciprian Ciucu explică că, în prezent, primarul nu este direct responsabil pentru ce se întâmplă la STB. De asemenea, precizează că, în ce privește auditul, a întâmpinat opoziție în CGMB din partea unor partide politice, precum PSD, PUSL și AUR.

„Am chemat conducerea și STB și TPBI. TPBI este o entitate căreia Consiliul General i-a delegat serviciul de transport. Nu primarul este responsabil cu privire la ce se întâmplă în STB în acest moment. El a fost delegat unei ADI (n.r. Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, formată din autoritățile locale din regiunea București‑Ilfov).

Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB. Am vorbit atât cu șoferi, cât și cu vatmani și voi mai vorbi. Și îmi spun: «Uite ce probleme avem!». Îmi spun că se trezesc la 3 dimineața să meargă la muncă, pe vântul cel mai năprasnic.

N-au mai fost creșteri salariale la șoferi și vatmani de foarte mult timp. Dar alte contracte s-au făcut. Asta am vrut să fac cu acel audit. Să văd pe ce se duc banii. Nu au vrut, PSD în special, PUSL, AUR”, mai explică acesta.

Nu în ultimul rând transmite că mesajul său se adresează vatmanilor și șoferilor, subliniind că el vrea să salveze compania și să protejeze locurile de muncă ale angajaților.

„Mesajul meu din această dimineață este pentru vatmani, pentru șoferi: eu sunt cel care vrea să salveze compania. Problemele sunt uriașe. V-am dat astăzi comparație cu bugetul Brașovului. Primăria nu mai poate susține. Prima condiție este ca el să poată fi suportat bugetar. Vreau să salvez locurile de muncă ale vatmanilor, șoferilor, și ale muncitorilor, de ei este nevoie să se învârtă roata, nu de zecile de șefi.

Eu am vorbit cu managementul STB și le-am spus: trebuie să nu mă convingeți că compania voastră nu este în insolvență, să pot spune Guvernului același lucru. Le-am cerut un plan de reducere a cheltuielilor și creșetere a veniturilor”, a explicat Primarul Capitalei.

A cerut și un plan și de management, cum ar fi în cazul situațiilor în care călătorii circulă fără bilet. Primarul Capitalei a anunțat că astfel de transmisiuni live vor fi mai dese, de fiecare dată când vor apărea zvonuri, adăugând că „s-a ajuns mult prea departe”.

