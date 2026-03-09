Video Incendiu de proporții lângă Gara Centrală din Glasgow: perturbări majore ale traficului feroviar din Scoția

Un incendiu puternic a cuprins o clădire victoriană de pe Union Street, în apropierea Gării Centrale din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia și perturbarea masivă a traficului feroviar.

Potrivit autorităților, focul a izbucnit, duminică, într-un magazin de țigări electronice în jurul orei 15:45, și s-a extins rapid, afectând clădirea cunoscută sub numele de Union Corner, datând din 1851 și clasificată în categoria B.

Cupola clădirii s-a prăbușit în timpul incendiului, iar patru etaje au rămas parțial în picioare, cu flăcări vizibile în interior, potrivit theguardian.

Peste 60 de pompieri și 15 vehicule au intervenit la fața locului, inclusiv resurse speciale și echipe de salvare pe apă. Inițial, șase echipe au fost mobilizate, însă incendiul s-a agravat până seara. Nu au fost raportate victime.

Clădirea adăpostea mai multe afaceri locale, printre care cafeneaua Sexy Coffee și salonul de coafură Willow, care au fost complet distruse. Hotelul Voco Grand Central a fost evacuat, iar oaspeții mutați în alte unități hoteliere.

Gara va rămâne închisă

Compania National Rail a anunțat că gara va rămâne închisă, fără a se putea estima când va fi redeschisă, după incendiul izbucnit într-un magazin de țigări electronice din Union Street.

„Ne așteptăm ca perturbările să continue pe rutele către/dinspre/prin Glasgow Central până cel puțin la sfârșitul zilei”, se arată într-un comunicat.

Niciun tren nu va circula către sau dinspre peroanele de nivel superior ale celei mai aglomerate gări din Scoția, iar trenurile care circulă pe peroanele de nivel inferior nu vor opri în Glasgow Central.

Avanti West Coast a informat pasagerii că un serviciu feroviar modificat va circula către Preston, Carlisle și Motherwell, „permițând clienților să facă legătura cu trenurile către Edinburgh și serviciile locale către zona Glasgow”.

Prim-ministrul John Swinney a declarat pe rețelele de socializare: „Sunt profund îngrijorat de incendiul de lângă Gara Centrală din Glasgow din această seară și sunt foarte recunoscător tuturor serviciilor de urgență care intervin.”

Paul Sweeney a declarat că clădirea s-a prăbușit parțial. „Din păcate, clădirea s-a prăbușit parțial. Sper că incendiul poate fi ținut sub control. Colțul clădirii Forsyth, precum și camerele Caledonian și Hotelul Central, par să nu fie afectate.”, a spus el.

Poliția a izolat zona dintre Gordon Street și St Vincent Street, instituind devieri rutiere și recomandând locuitorilor să evite zona și să țină ferestrele închise.

Clădirea Union Corner, mai veche decât gara în sine, a fost construită în 1851, iar Gara Centrală a Glasgow a fost inaugurată în 1879.