Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Cum au crescut taxele dintr-un sector al Capitalei de la o oră la alta. Oamenii, bulversați când au văzut că sunt datori, după ce plătiseră deja dările

Publicat:

O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că încă sunt datori la stat, deși plătiseră deja impozitele. Oamenii spun că sumele s-au modificat peste noapte.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

„La Primăria Sectorului 2 București și Rareș Hopincă taxele și impozitele se modifică în funcție de oră și de stare. Dimineața impozitul pe clădire e mai mic. Seara, la culcare, s-au gândit că trebuie modificat”, a semnalat un utilizator pe rețelele de socializare.

Utilizatorul a postat, de asemenea, și fotografii în care este prezentată o diferență de 100 de lei între suma inițială și cea recalculată cu câteva ore mai târziu.

FOTO Facebook / Cartierul Colentina
FOTO Facebook / Cartierul Colentina

„Sunt oamenii care muncesc pentru orice bănuț în parte. Dacă plăteam 620 RON?! Alți oameni au plătit sume colosale ca să afle, surprinzător, că impozitul se schimbă de la o zi la alta. Matematica e simplă pentru cine știe să aplice o formulă matematică! Dacă o formulă e greu de pus în aplicare, iertare, nu aveți ce căuta acolo”, a scris o altă utilizatoare, care a prezentat de asemenea situația cu care s-a confruntat.

FOTO Facebook / Cartierul Colentina
FOTO Facebook / Cartierul Colentina

Ce se întâmplă cu impozitele la început de an

Pe data de 31 martie se emit deciziile de impunere de plată a impozitului, actul oficial care stabilește dacă avem datorii la stat. Plata integrală până la această dată aduce și o reducere de 10% din impozitul anual.

Practic, direcțiile de taxe și impozite își actualizează periodic bazele de date și corectează eventualele erori în calcul. Din acest motiv, unii cetățeni, o parte dintre aceștia fiind din Sectorul 2 al Capitalei, au fost surprinși recent de recalcularea impozitelor, ajungând să aibă din nou de plată.

Cei care nu achită impozitul până pe 31 martie primesc o decizie de impunere de plată. Dacă suma nu a fost plătită deloc, aceasta poate crește automat.

Tot în aceeași situație, dacă până la data de 31 martie nu este plătită măcar jumătate din suma integrală, ulterior Direcția de Taxe și Impozite Locale poate lua măsuri legale pentru a soma contribuabilul să plătească într-un termen de 15 zile. În lipsa plății, autoritățile pot să execute silit contribuabilul.

Cât va dura până când primăriile fixează noile valori

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, a declarat la Digi24 „problema cu Sectorul 2 se justifică prin faptul că la începutul anului valorile au fost cele de anii trecuți, iar în data de 5 ianuarie sau după, au apărut valori actualizate”.

„Sunt primării care nu afișează încă date, iar în sistem apare că informațiile nu există”, a mai spus el.

„Va mai dura o săptămână până când primăriile își fixează noi valori pentru acest an”, a mai punctat acesta.

