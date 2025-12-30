Bucureștenii care vor plăti taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor: sute de imobile vor fi anvelopate

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat marţi instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente şi asociaţiile de proprietari, în cadrul programelor de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma acestei taxe de reabilitare termică, care va fi calculată proporţional cu cota-parte indiviză, scrie Agerpres.

În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulţi proprietari, scutirea se aplică proporţional cu cota de proprietate deţinută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată.

Există şi excepţii de la plata contribuţiei la anveloparea blocurilor, aceasta urmând a fi suportată de bugetul local al Sectorului 1.

Astfel, sunt scutiţi de plată proprietarii persoane fizice care se încadrează în următoarele situaţii:

* persoane cu handicap sau familii care au în întreţinere persoane cu handicap;

* persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;

* veterani de război şi soţii/soţiile supravieţuitoare ale acestora;

* pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;

* persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate ca şi consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Totodată, Consiliul local a aprobat Regulamentul privind stabilirea taxei de reabilitare termică şi modalitatea de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, precum şi modalitatea de întocmire a dosarelor pentru categoriile de proprietari prevăzute de lege de la care nu se recuperează cota de contribuţie proprie.

Potrivit administraţiei locale, sumele achitate de Primăria Sectorului 1 pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor la anveloparea blocurilor se recuperează în termen de 10 ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Taxa aferentă fiecărui an se achită în două rate egale, cu scadenţă la 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

La cererea asociaţiei de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita şi integral sau anticipat, fără acordarea de facilităţi fiscale.

De asemenea, plata anticipată parţială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulţi ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilităţi fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligaţiile aferente perioadelor respective.

În cazul înstrăinării proprietăţii, obligaţia de plată revine noului proprietar, proporţional cu perioada sau suma rămasă. Dacă proprietatea este vândută înainte de stabilirea taxei, obligaţia de plată revine integral noului proprietar.