Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Gig Nețoiu și-a inaugurat ferma cu vaci de peste 500 de kilograme. Omul de afaceri a făcut cinste cu must, gogoși și scovergi

Publicat:
Ultima actualizare:

La 66 de ani, Gigi Nețoiu, ultima oară la FC Voluntari, a abandonat lumea fotbalului și seaxează pe afacerile din agricultură și din zootehnie. Cel poreclit „Comandantul”, născut la Poiana Mare (Dolj), a investit puternic tot în zona Olteniei, unde are pământ și deține ferme de animale (vite și oi).

Vitele lui Nețoiu impresionează prin gabarit FOTO Andrei David / Fanatik
Vitele lui Nețoiu impresionează prin gabarit FOTO Andrei David / Fanatik

Candidat la Primăria Capitalei, Nețoiu și-a inaugurat sâmbătă Angus Danubius, ferma de la Cetate în care a investit suma de 6 milioane euro. A avut oaspeți din fotbal: Victor Pițurcă, Dumitru Dragomir, Rodion Cămătaru, precum și pe Nicolae Badea, fostul său partener de acționariat de la FC Dinamo.

N-a lipsit nici fostul premier Adrian Năstase sau fostul vicepremier Gabriel Oprea. Poetul Mircea Dinescu a profitat de faptul că ferma se află în vecinătatea sa, pe malul Dunării, la o aruncătură de băț de Portul Cultural Cetate, și l-a onorat cu prezența.

Nețoiu, cu paharul de șampanie în mână, la inaugurare FOTO Andrei David / Fanatik
Nețoiu, cu paharul de șampanie în mână, la inaugurare FOTO Andrei David / Fanatik

Un fost ministru al Agriculturii, Petre Daea, și actualul ministrul Agriculturii Florin Barbu, au venit la lansarea fermei 100% bio de la Cetate cu 1500 de capete. 

Ferma a fost inaugurată cu muzică populară, must, gogoși și scovergi, scrie fanatik. Black Angus Danubius este socotită cea mai modernă fermă de vaci de acest soi din Europa, după cum declară Nețoiu. A fost ridicată în doar șase luni și se întinde pe 180 de hectare. 

Eu aveam 2500 de hectare, de 22 de ani investesc aici. Și am zis să fac ceva și pentru cultura mare, dar și să fiu mai aproape de părinți. Eu am fost singur la părinți, din ’80 sunt la București, așa că încerc să stau aproape de mama, să nu îmi pară rău când nu va mai fi“, a precizat omul de afaceri.

Vaca a rezistat în Alaska

Gigi Nețoiu a ales rasa Black Angus pentru rezistență și pentru calitatea excepțională a cărnii:„Angus e singura vacă ce a rezistat în Alaska, la -35°C. E o rasă liberă, nepretențioasă și oferă o carne premium, a doua în lume după Kobe – dar naturală, nu forțată”.

Vitele provin de la ferma Karpaten Meat din Sibiu: „Avem stocuri pentru 2 ani. Avem siloz la Poiana Mare cu 15.000 de tone, plus ce avem aici, așa că avem stocuri pentru 2 ani pentru 2000 de capete“.

Originară din Scoția, rasa Aberdeen Angus este una dintre cele mai populare din lume. Și este apreciată, în special, de consumatori. În SUA, de exemplu, rasa Angus este considerată de cea mai bună calitate. Femelele cântăresc în jur de 550 kg, iar taurii - circa 850 kg.

Cere 20.000 de euro pe un câine

Nețoiu, care a avut afaceri și în domeniul vinului, deține și ferme de oi. Deși grajdurile, saivanele și fermele sunt protejate de garduri electice, animalele îi sunt apărate și de câini fioroși.

Dumitru Dragomir (79 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a recunoscut că a dorit să cumpere un câine de la ferma lui Gigi Nețoiu, dar a fost șocat de prețul pe care trebuia să-l ofere, peste 20.000 de euro.

Are niște câini… I-am spus că vreau și eu un câine din rasa aia, că arată așa câinele (n.r. – arată cu mâna înălțimea), nu am văzut în viața mea! Are câini de 100 de kile, cu ditamai căpățâna!

Eu vreau să iau ca să mă joc cu el, cu nepoții. Mi-a spus că un pui costă 20.000 de euro. I-am spus: «Păi ce, are picioare de aur?». Rasa aia de câine costă 20.000 de dolari. I-am spus: «Băi, Nețoiule, e posibil să ceri 20.000?». El a spus: «Nici nu ți-l dau cu 20.000»”, a comentat „Corleone”.

Nețoiu are peste 600 de oi, peste 200 de capre, în afara celor 1.500 de vite Black Angus. De asemenea, fostul acționar din fotbal are în plan să cumpere încă 3.000 de viței.

Sport

Top articole

