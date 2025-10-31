search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Alegeri Primăria București 2025

Când începe campania electorală în București. Calendarul alegerilor locale parțiale din 2025

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Alegerile locale parțiale se vor desfășura în București pentru alegerea primarului general, în județul Buzău pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, precum și în alte 12 localități din țară, iar campania electorală va avea o durată mai scurtă. 

Cetățenii din mai multe localități merg din nou la vot FOTO Inquam / Octav Ganea
Cetățenii din mai multe localități merg din nou la vot FOTO Inquam / Octav Ganea

Guvernul a aprobat pe 23 octombrie, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, atât pentru funcția de primar general al Capitalei, cât și pentru posturile vacante din alte localități.

Campania electorala durează doar 15 zile. Când începe

Campania electorală pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie este semnificativ mai scurtă, durata fiind de doar 15 zile, comparativ cu cele 30 de zile prevăzute pentru alegerile locale organizate la termen. 

Astfel, campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, ora 7:00. După acest termen, este interzisă propaganda electorală de orice tip. 

Până când se pot depune candidaturile

Pe 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în următoarele circumscripții electorale: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul Iași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Șieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.

Pe 12 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipiului București. 

În ambele cazuri, data la care se încheie perioada de depunere a candidaturilor este 17 noiembrie.

Calendarul complet al alegerilor locale 2025

11 noiembrie - Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în toate cele 12 localități din țară. 

12 noiembrie - Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar general al Capitalei și funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. 

17 noiembrie - Se încheie perioada de depunere a candidaturilor în toată țara. 

19 noiembrie - Depunerea contestațiilor

20 noiembrie - Soluționarea contestațiilor 

22 noiembrie - Începerea campaniei electorale 

23 noiembrie - Rămânerea definitivă a candidaturilor

24 noiembrie - Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

2 decembrie - Tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

6 decembrie - La 7.00 se încheie campania electorală 

7 decembrie - La 7.00 se deschid secțiile de votare și se închid la 21.00. 

8 decembrie - Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării. Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare. De asemenea, pot fi formulate cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electorală. 

HG-nr.-891-2025 by Web Adevarul

În ce localități mai au loc alegeri parțiale pe 7 decembrie

Odată cu alegerile din Capitală vor fi organizate alegeri pentru președintele Consiliului Judeţean Buzău, precum și alegeri parţiale pentru primari în alte 12 circumscripţii electorale din următoarele localităţi: comuna Retea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comuna Poienile de sub Munte, comuna Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Politică

