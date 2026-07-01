Fost ofițer DNA, achitat definitiv într-un dosar de luare de mită și divulgare de informații confidențiale

Marius Moise, fost ofițer de poliție judiciară în cadrul DNA, a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de luare de mită, folosirea de informații nedestinate publicității și favorizarea făptuitorului.

Mediafax scrie că hotărârea pronunțată marți, 30 iunie, de Tribunalul București, respinge apelul formulat de DNA împotriva soluției de achitare și este definitivă.

Potrivit DNA, Marius Moise a fost trimis în judecată în 2021 pentru fapte pe care procurorii susțineau că le-ar fi comis în perioada octombrie 2018 – iunie 2019, când era ofițer de poliție judiciară în cadrul DNA.

Procurorii susțineau că acesta ar fi pretins foloase necuvenite pentru un om de afaceri, sub forma obținerii a două contracte pentru firma acestuia, în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

În schimb, procurorii susțineau că Moise ar fi promis unui funcționar din administrația publică acces la informații confidențiale din anchetele DNA, inclusiv despre momentele în care urmau să fie efectuate audieri sau ridicări de documente.

Acuzațiile formulate au fost de luare de mită, folosirea de informații nedestinate publicității și favorizarea făptuitorului.

Potrivit procurorilor, Marius Moise i-ar fi divulgat lui Marian Goleac, fost director al Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 4, informații confidențiale dintr-un dosar al DNA, oferindu-i detalii despre activitățile anchetatorilor și despre desfășurarea investigației.

Tribunalul București a decis, în ianuarie 2025, că în cazul acuzației de luare de mită „fapta nu există”, iar în cazul celorlalte două infracțiuni a constatat că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, soluție menținută definitiv de Curtea de Apel București.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că nu s-a dovedit existența unei pretinderi de mită și că actele pentru care procurorii susțineau că ar fi fost solicitate foloase nu făceau parte din atribuțiile de serviciu ale lui Marius Moise.

Curtea a reținut că Marian Goleac a susținut constant că a aflat despre dosarul care îl viza de la o altă persoană, nu de la Marius Moise.

De asemenea, judecătorii au apreciat că informațiile considerate confidențiale de procurori nu aveau consistența invocată de acuzare, iar faptele imputate nu întruneau elementele constitutive ale infracțiunilor reținute.