Angajări fictive la MAE. O fostă contabilă a încheiat un acord cu DNA după un prejudiciu de 8,4 milioane de lei

Lavinia-Daniela Păune, angajată a ministerului de Externe, a încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției ce vizează comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în 18 iunie 2026 cu Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (D.P.B.C.S.) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie sub forma complicității la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată

„În perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela, în calitatea menționată anterior, ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cauzând un prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei”, susțin anchetatorii.

Prin intermediul programului informatic de salarizare, angajata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului M.A.E., prin modificarea valorii totale a unor indemnizații acordate angajaților. Informațiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente.

Fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe i-ar fi plătit iubitului și fiului acestuia salarii ani la rândul din fondurile Ministerului de Externe, deși nu au lucrat nici măcar o zi în diplomație. Alte persoane ar fi primit lefuri lunare deși nu au fost nici măcar un minut la serviciu sau ar fi fost angajate fictiv.

Statele de plată astfel modificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare și aprobare persoanelor din cadrul M.A.E. cu atribuții în acest sens, informațiile nereale fiind ulterior aprobate la plată, fără vinovăție, de către ordonatorii principali de credite.

De asemenea, aceasta ar fi falsificat borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite rezultate din modificarea statelor de plată, precum și prin introducerea unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor două persoane.

Prin aceste demersuri, Păune Lavinia-Daniela și celelalte două persoane, ar fi obținut în mod nelegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, la bugetul de stat ar fi fost achitate contribuții salariale și impozite aferente veniturilor salariale în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

”Facem precizarea că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. În prezența avocatului, inculpata Păune Lavinia-Daniela a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei, precum și cu modalitatea de executare a acesteia, respectiv aplicarea unei pedepse de 3 ani și o lună de închisoare. Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.412.028 lei”, potrivit DNA.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil și asupra conturilor bancare aflate în proprietatea inculpatei Păune Lavinia-Daniela.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției privind-o pe inculpată au fost înaintate Tribunalului București cu propunere de se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Procurorii anticorupție continuă cercetările cu privire la celelalte două persoane menționate în comunicatul anterior, pentru fapte similare.