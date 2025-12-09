Femeie reținută după ce ar fi înșelat doi bătrâni din București și Ilfov cu aproape 15.000 de lei

Polițiștii Secției 12 din București, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la domiciliul unei femei suspectate că a înșelat doi bărbați în vârstă, obținând de la aceștia aproape 15.000 de lei prin metode înșelătoare.

Astăzi, 9 decembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 12, sprijiniți de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, prejudiciul total fiind de 14.800 de lei.

Potrivit poliției, la 24 octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 81 de ani a sesizat Secția 12 cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 3, „ar fi fost indus în eroare de către o persoană, care l-ar fi determinat să îi remită mai multe sume de bani, în valoare de 11.900 de lei, motivând că are nevoie pentru îngrijirea copilului său bolnav”.

Potrivit surselor Adevărul, femeia i-ar fi spus bărbatului că este „nepoata femeii de serviciu de pe scara blocului”, solicitându-i sume succesive de 400 de lei, 1.500 de lei, 3.000 de lei și 7.000 de lei, bani pe care victima i-ar fi retras de la două bancomate din zonă (Baba Novac nr. 18, bloc 24B, sc.1).

Din cercetări a reieșit că suspecta ar fi comis o faptă similară și în cazul unui alt bărbat, în vârstă de 78 de ani. La 2 decembrie 2025, aceasta l-ar fi abordat în fața sucursalei Banca Transilvania de pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 290 și, sub pretextul că trebuie să-i cumpere medicamente bunicii sale, l-a convins să îi înmâneze două sume de bani, de 1.900 de lei și 1.000 de lei, totalizând 2.900 de lei.

„În ambele situații, bănuita le-ar fi prezentat persoanelor vătămate împrejurări necorespunzătoare adevărului, pretinzând că le cunoaște prin intermediul unor persoane și că ar fi nepoata ori fiica personalului de serviciu al blocului”, se arată în comunicatul poliției.

În urma percheziției de astăzi, femeia a fost depistată și condusă la audieri, pentru administrarea materialului probator necesar anchetei. Cercetările continuă pentru clarificarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.