Video Escrocheria unui bărbat care se dădea drept broker: telefoane, televizor și bani obținuți prin înșelăciune. Cum a fost prins

Un bărbat de 37 de ani, prezentându-se drept broker bancar, a fost prins de polițiști în București după ce a înșelat mai multe persoane, determinându-le să achiziționeze bunuri scumpe prin credite false. Escrocheria sa a vizat atât telefoane și televizoare, cât și sume de bani, provocând un prejudiciu total de peste 25.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 56 de ani a fost indus în eroare de suspect, care s-a prezentat drept broker bancar și i-a promis facilitarea obținerii unui scor de credit mai avantajos.

În baza acestei înșelăciuni, persoana vătămată a achiziționat două telefoane mobile și un televizor dintr-un showroom din Sectorul 3, printr-o platformă online de comerț, în valoare totală de 21.000 de lei.

Ulterior, sub pretextul achitării unor comisioane către o persoană care ar fi oferit sprijin în obținerea creditului, bărbatul l-ar fi determinat pe bărbatul de 56 de ani să transfere 4.100 de lei din contul său bancar în alt cont.

„Bunurile achiziționate (două telefoane mobile și un televizor, în valoare de 21.000 de lei), precum și suma de 4.100 de lei, au rămas în posesia bărbatului, cauzând un prejudiciu total de 25.100 de lei, reprezentând atât contravaloarea bunurilor însușite, cât și suma de bani obținută în mod fraudulos”, au transmis polițiștii.

În urma investigațiilor, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, bănuit de comiterea faptelor.

A fost prins în flagrant

Astfel, la data de 24 noiembrie 2025, bărbatul a fost prins în flagrant delict, imediat după ce, prezentându-se în mod nereal ca broker bancar, a indus în eroare o altă persoană, o femeie de 71 de ani. Acesta a determinând-o să achiziționeze, prin credit, un telefon mobil din același showroom.

„Telefonul a rămas în posesia bărbatului, sub pretextul că îl va vinde la un preț mai mare, cauzând un prejudiciu de peste 4.800 de lei. Bunul, împreună cu suma de bani, au fost recuperate și ridicate pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Poliția Română.

Bărbatul de 37 de ani a fost condus la sediul subunității pentru audieri, iar față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.