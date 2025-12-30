Singurii lideri europeni felicitați de Putin de Crăciun și Anul Nou. Lista este completată de șefi de stat din întreaga lume și aliați ai Rusiei

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a transmis marți, 30 decembrie, urări de Anul Nou și de Crăciun prim-miniștrilor ungar și slovac, Viktor Orbán și, respectiv, Robert Fico, singurii lideri europeni incluși în lista oficială a felicitărilor, a anunțat Kremlinul, citat de EFE.

„Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis urări de Crăciun și pentru Noul An 2026 șefilor de stat și de guvern străini”, a declarat serviciul de presă al Președinției ruse, citat de EFE.

Pe lângă liderii europeni, Putin le-a adresat felicitări și altor personalități internaționale, printre care papa Leon al XIV-lea, președintele american Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prim-ministrul indian Narendra Modi.

De asemenea, șeful statului rus a trimis mesaje de felicitare liderilor din Coreea de Nord, Kim Jong-un, și din Africa de Sud, Cyril Ramaphosa, precum și aliaților săi din America Latină: președintele Braziliei, Lula da Silva, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel și copreședinții din Nicaragua, Daniel Ortega și Rosario Murillo.

Putin i-a felicitat, totodată, pe lideri din fostele republici sovietice și din alte state din Asia și Africa, în cadrul unei tradiții diplomatice menite să sublinieze relațiile bilaterale și cooperarea internațională.