Video Momentul cumplit în care o femeie este lovită de un cablu de tramvai, în București. Victima este în stare gravă

O femeie de 69 de ani a fost surprinsă de un cablu de tensiune care s-a prăbușit peste ea, joi dimineață, pe trotuarul din București. Victima a intrat în stop cardio-respirator, fiind transportată de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon, unde se află în stare gravă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:25, în intersecția dintre Calea Dudești și Șoseaua Mihai Bravu.

Potrivit Brigăzii Rutiere, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unei autoutilitare, se deplasa dinspre Șoseaua Mihai Bravu către strada Râmnicu Sărat, când a agățat un cablu de tensiune al tramvaiului, aflat în lucrări de mentenanță. Din imaginile surprinse, se vede cum cablul lovește femeia, doborând-o la pământ și proiectându-i trupul pentru câteva momente.

„O persoană, respectiv o femeie în vârstă de 69 de ani, care se afla în apropiere de zona în care se efectuau lucrările de mentenanță, a fost vătămată de cablul respectiv. Victima a fost transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero”, a transmis Brigada Rutieră.

Potrivit STB, cablul era parte din rețeaua electrică de contact a tramvaielor.

„În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, a anunţat STB.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și circumstanțele producerii evenimentului.