Explozia din Rahova. Șase persoane din blocul afectat au fost audiate: pe cine dau vina

Au avut loc audieri concomitente la Curtea de Apel București și percheziții informatice la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ancheta exploziei din blocul din Rahova.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, șase persoane vătămate din blocul afectat au fost audiate, printre acestea aflându-se și administratorul scării alăturate. Toți cei audiați au indicat drept responsabili reprezentanții Distrigaz, dar și firma care se ocupa de administrarea rețelei de gaze – societate aflată, potrivit documentelor, în prezent suspendată de ANAF.

Mai multe persoane și-au constituit deja părți civile, solicitând daune materiale și morale consistente.

Declarațiile locatarilor indică faptul că aceștia au sesizat în repetate rânduri autoritățile și firmele responsabile cu privire la problemele din rețeaua de gaze. „Am făcut tot ce am putut pentru a preveni o tragedie, dar nimeni nu a fost suficient de interesat să rezolve problema”, ar fi declarat unul dintre martori, potrivit surselor citate.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului General, care verifică în prezent posibile defecțiuni tehnice și neglijențe în serviciu care ar fi putut duce la explozia devastatoare din Rahova.

Pe 17 octombrie, o explozie puternică s-a produs la un bloc de pe Calea Rahovei, din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura imobilului a fost grav afectată. Deflagrația a provocat daune și blocului din imediata vecinătate, iar ancheta privind cauzele producerii exploziei este în curs de desfășurare.