Incident șocant la Palatul Imperial din Tokyo: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei, în timpul ceremoniei de Anul Nou

Un incident fără precedent a tulburat ceremonia tradițională de Anul Nou de la Palatul Imperial din Tokyo, când un bărbat de 20 de ani s-a dezbrăcat complet chiar în fața împăratului Japoniei, Naruhito, și a familiei imperiale, care salutau mulțimea de pe balcon.

Potrivit postului privat de televiziune TBS și altor instituții media locale, tânărul se afla în primul rând al mulțimii adunate pentru discursul imperial. La scurt timp după apariția familiei imperiale pe balcon, acesta s-a dezbrăcat brusc, scoțând țipete, apoi a sărit complet gol peste bariera de protecție.

Bărbatul a fost imediat imobilizat de membri ai gărzii imperiale și ai poliției metropolitane din Tokyo, care l-au înfășurat într-o pătură și l-au îndepărtat din zonă. Contactată de agenția AFP, garda imperială nu a putut confirma oficial incidentul până în prezent, potrivit Agerpres.

Evenimentul a avut loc chiar după ce împăratul Naruhito, împărăteasa Masako și alți membri ai familiei imperiale au apărut pe balconul Palatului Imperial, într-o ceremonie la care participă anual mii de persoane, venite să fluture steaguri japoneze și să primească urările de Anul Nou ale suveranului.

Surse apropiate anchetei, citate de TBS, susțin că tânărul ar fi anunțat anterior pe rețelele de socializare intenția de a apărea dezbrăcat în timpul salutului imperial.