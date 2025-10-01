Video Clipe de groază pe o alee din București: tânără tăiată după ce s-a luptat cu un bărbat care a atacat-o cu un cuțit

O femeie de 31 de ani a trecut prin clipe de groază pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei, după ce a fost atacată de un bărbat înarmat cu un cuțit.

Polițiștii Capitalei au descins, miercuri dimineață, 1 octombrie 2025, la locuința unui bărbat de 49 de ani, suspectat că, în urmă cu o săptămână, a atacat o femeie pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 21.00, când victima, o femeie de 31 de ani, se deplasa spre imobilul în care locuiește. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a urmărit-o, a prins-o din spate și a amenințat-o cu un cuțit.

Potrivit unor surse judiciare, reacția promptă a femeii a făcut ca atacul să nu se transforme într-o tragedie: aceasta a reușit să se apere, însă în timpul confruntării a suferit mai multe tăieturi la mână.

Un echipaj medical i-a acordat primul ajutor la fața locului, ulterior fiind transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Agresorul a fugit imediat după comiterea faptei, însă polițiștii Secției 7 au reușit să-l identifice în scurt timp.

Miercuri, 1 octombrie, ofițerii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, de unde au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar.

Bărbatul a fost condus la audieri și reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, victima și agresorul nu se cunoșteau. Totul s-a întâmplat pe aleea pietonală ce face legătura între strada Ion Berindei și imobilul cu nr. 5.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”.