Video Un bărbat prins la furat într-un magazin a lovit cu pumnii în abdomen o vânzătoare însărcinată

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 19 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 25 de ani, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tâlhărie.

Vineri dimineață, în jurul orei 07.40, polițiști din cadrul subunității au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe produse alimentare din incinta unei societăți comerciale, iar pentru a-și asigura scăparea ar fi agresat-o fizic pe angajată magazinului, lovind-o cu pumnii în zona abdomenului. Întâmplarea a avut loc la magazinul shop&go de pe șoseaua Alexandriei.

Femeia a resimțit puternic loviturile, mai ales că este însărcinată.

”În urma activităților desfășurate, în scurt timp, a fost identificat și depistat un bărbat, în vârstă de 25 de ani, bănuit de săvârșirea faptei. Din cercetări a reieșit faptul că anterior acestei fapte, prin forțarea ușii de acces, de la o altă societate comercială, ar fi sustras mai multe bunuri alimentare”, potrivit Poliției Capitalei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tâlhărie.