Video Victima unui accident rutier, rănită din nou după ce ambulanța care o preluase s-a ciocnit cu un camion de salubritate

Un bărbat care a fost victimă a unui accident rutier produs, miercuri, în localitatea Câinenii Mari, județul Vâlcea, şi care era transportat cu o ambulanță la spital a fost rănit din nou, după ce autosanitara s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7.

Potrivit Poliției, pe DN 7, localitatea Gura Văii, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță şi un camion de salubritate.

Ambulanţa transporta un pacient rănit într-un accident produs în localitatea Câinenii Mari, iar în urma impactului cu camionul pacientul a suferit noi răni. El a fost transportat la spital, în stare de consitență.

Circulația rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor şi se estimează că va reveni la normal în jurul orei 13:00.