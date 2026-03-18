Accident grav lângă Spitalul Colentina, în București: șase mașini implicate, una s-a răsturnat. O femeie rănită a ajuns la spital

Accident grav în Capitală. O mașină s-a răsturnat miercuri dimineață, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, în urma unui accident în care au fost implicate șase autovehicule. O femeie de 56 de ani a fost rănită și transportată la spital.

„La data de 18.03.2026, în jurul orei 07.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina”, a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate „trei autovehicule aflate în mișcare și trei staționate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga”.

Brigada Rutieră a precizat că șoferii implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind zero.

În urma accidentului, o femeie în vârstă de 56 de ani, aflată la volan, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Au fost aplicate restricții pe benzile 1 și 2 pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.