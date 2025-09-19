Procuror DNA implicat într-o bătaie în trafic. Un tânăr îl acuză că l-a strâns de gât. Ce spune magistratul

O altercație în trafic încheiată la spital a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în Târgu-Jiu. Unul dintre cei implicați în incident este procurorul DNA Emil Moța.

Procurorul DNA Emil Moța a sunat la 112 , semalând că este șicanat în trafic.

„În seara de 19 septembrie a.c., polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat, cu privire la faptul că autoturismul său a fost blocat în trafic de un alt autoturism, staționat pe sensul de mers. Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării pentru a stabili situația de fapt, urmând a fi luate măsurile legale, în funcție de rezultatele verificărilor”, a transmis IPJ Gorj.

Numai că, între timp, incidentul ar fi degenerat.

Cealaltă persoană implicată, un tânăr de 23 de ani, susține că procurorul Emil Moţa ar fi coborât din mașină și l-ar fi agresat fizic, strângându-l de gât, potrivit ExclusivPress

Consultul medical ulterior a relevat: „excoriație coloana cervicală – agresiune fizică”.

Rămân însă întrebări privind modul în care a fost gestionată situația, potrivit sursei citate, care scrie că incidentul a fost preluat rapid de Serviciul Investigații Criminale, după ce ar fi intervenit adjunctul IPJ Gorj, Ion Frățilescu, care i-ar sunat de zeci de ori pe polițiștii care se ocupau de caz.

„Am fost blocat în trafic în timp ce mă deplasam spre domiciliu. O mașină mi-a blocat efectiv drumul. Am claxonat, ca să se deplaseze de acolo. Un tânăr mi-a adresat cuvinte jignitoare și amenințări, împrejurare în care am sunat la 112. Nu am depus plângere la acest moment, este un interval de 90 de zile în care se poate depune plângeri”, a declara procurorul într-o intervenție la Antena 4 CNN.