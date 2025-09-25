search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Un pistol și muniție, găsite la percheziție în casa unui bucureștean. Bărbatul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat din București a fost reținut de poliție, joi, și dus la audieri, după ce oamenii legii au primit informația că individul deținea ilegal o armă de foc și muniție.

Polițiștii au găsit la percheziții un pistol și muniție FOTO: Poliția Română
Polițiștii au găsit la percheziții un pistol și muniție FOTO: Poliția Română

Un bărbat care avea în casă o armă de foc și muniție aferentă a fost percheziționat joi de polițiști, în Capitală. Bărbatul este un individ periculos, având în vedere că în urmă cu zece ani a fost condamnat pentru tentativă de omor asupra fostei sale concubine. A primit atunci 10 ani de închisoare și a fost eliberat în acest an.

"În această dimineață, 25 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – D.G.P.M.B. au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. 

Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deține ilegal, la domiciliul său, un pistol letal și muniție aferentă. 

 Polițiștii Capitalei au demarat cercetările, iar în urma percheziției efectuate, persoana vizată a fost depistată, iar din locuința acesteia au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. 

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost condus la sediul de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun”, potrivit Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Suma încasată de Raluca Bădulescu la Asia Express 2025. Câți bani a primit pentru trei săptămâni petrecute acolo
gandul.ro
image
Ancheta adolescentului care a amenințat sute de instituții: Suspectul ar fi recunoscut că a avut un complice
mediafax.ro
image
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Cine decide doborârea dronelor rusești care ne încalcă spațiul și procedura de acțiune. Ședința CSAT a început
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
playtech.ro
image
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de închisoare
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Cor de bocitoare, cu cruci și lumânări, la hotelul lui Dorin Cocoș: „Regele șpăgilor”, fuse și se duse. Stelian Gheorghe, prima reacție pentru Mediaflux: „Hăituit pe șpăgi plătite” VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Kate Middleton și Camilla foto getty images jpg
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!