Video Un pistol și muniție, găsite la percheziție în casa unui bucureștean. Bărbatul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor

Un bărbat din București a fost reținut de poliție, joi, și dus la audieri, după ce oamenii legii au primit informația că individul deținea ilegal o armă de foc și muniție.

Un bărbat care avea în casă o armă de foc și muniție aferentă a fost percheziționat joi de polițiști, în Capitală. Bărbatul este un individ periculos, având în vedere că în urmă cu zece ani a fost condamnat pentru tentativă de omor asupra fostei sale concubine. A primit atunci 10 ani de închisoare și a fost eliberat în acest an.

"În această dimineață, 25 septembrie 2025, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – D.G.P.M.B. au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deține ilegal, la domiciliul său, un pistol letal și muniție aferentă.

Polițiștii Capitalei au demarat cercetările, iar în urma percheziției efectuate, persoana vizată a fost depistată, iar din locuința acesteia au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost condus la sediul de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun”, potrivit Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.