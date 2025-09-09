Video Scandal monstru în trafic, în Capitală: un bărbat filmat cum lovește cu bestialitate un șofer, cetățean străin

Scandal uriaș în trafic, în Capitală. Un bărbat a agresat un șofer, cetățean străin, în timp ce se afla cu mașina într-o intersecție. Doi polițiști au intervenit și l-au imobilizat pe agresor, deși erau în timpul liber.

sursa video: imagini amator

Conflictul a avut loc luni seară, în Sectorul 6 al Capitalei, la intersecția unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergențe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin.

Din imagini se observă cum bărbatul începe să lovească șoferul si autoturismul pe care îl conducea. Ulterior, suspectul a continuat comportamentul agresiv la adresa unui tanar de 18 ani.

Până la sosirea politistilor de la Sectia 22, atacatorul a fost imobilizat de către doi polițiști aflați în timpul liber, Costache Ionut din cadrul Poliției Transporturi Feroviare, și agent șef adjunct Toma Andrei, din cadrul Poliției Sectorului 5- Secția 18.

Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul Secției 22 Poliție.

În urma audierilor, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Poliția.