Deținătorii noilor cărți de identitate electronice nu sunt scutiți de amenzi în mijloacele de transport

Primăria Municipiului București (PMB) a reacționat miercuri în urma informațiilor apărute în spațiul public potrivit cărora deținătorii noilor cărți de identitate electronice ar fi imuni la sancțiuni în transportul public. Autoritățile au subliniat că „portița” tehnică invocată de unii călători – lipsa cititoarelor speciale – nu îi exonerează de plata amenzii.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice. Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Poliția Locală și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, se arată în comunicatul PMB.

Deși dispozitivele standard ale controlorilor STB pot întâmpina dificultăți tehnice cu noile documente, procedura de sancționare a fost adaptată. Controlorii acționează în echipe mixte, alături de polițiști locali, și intervin punctual mai ales în cazurile „delicate”, unde călătorii frauduloși devin recalcitranți sau refuză legitimarea.

Peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți electronice de identitate, potrivit datelor oficiale.

Municipalitatea a explicat și diferențele financiare între plata corectă și costul fraudelor:

3 lei – prețul unui bilet valabil;

80 lei – suprataxa achitată pe loc (echivalentul unui abonament lunar nelimitat);

300 – 500 lei – amenda aplicată celor care refuză plata suprataxei, consemnată într-un proces verbal.

Anul 2025 a fost marcat de o creștere a călătorilor prinși fără titlu de călătorie, dar și a actelor de vandalism și agresiuni asupra personalului STB.

„Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și cazuri de vandalism, când controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători”, a explicat Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB.