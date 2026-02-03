search
Marți, 3 Februarie 2026
Primarul general al Capitalei a cerut șefilor STB să vină cu un plan clar de reducere a cheltuielilor. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile”

Publicat:

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an.

Ciprian Ciucu, întâlnire cu șefii societății de transport din subordine FOTO: Facebook
Ciprian Ciucu, întâlnire cu șefii societății de transport din subordine FOTO: Facebook

”Probabil că nu aţi mai auzit în ultimii muuulţi ani de o eficientizare semnificativă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB). Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să ştim cu toţii ce se întâmplă în “cutia neagră STB”. Practic, cred că trebuie să ştim cu toţii de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Să ştim pe ce se duce acestă sumă echivalentă cu întregul buget al oraşului Braşov pe un an. Doar PNL, USR şi REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat”, spune primarul Capitalei, pe Facebook, despre situaţia STB. 

Primarul anunţă că va încerca să afle singur ce se întâmplă în STB.

”Nu am ce face, îmi suflec mânecile şi voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă la STB prin şedinţe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public Bucureşti şi cu direcţiile din PMB. Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei”, anunţă primarul Bucureştiului.

Ciprian Ciucu precizează că, ”dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele”.

”Împreună trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni! Voi tansparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat. Discuţiile despre eliminarea unor gratuităţi generatoare de costuri (cum ar fi TVA şi care s-au acumulat şi au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu îşi au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori şi Consiliul General. Sau...”, mai scrie Ciucu în postare.

loading Se încarcă comentariile...
