Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa primarului general SURSE

Publicat:

Zeci de mii de pensioari din București ar putea să nu mai beneficieze de gratuitate pentru transportul public de suprafață. Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, noul primar general, Ciprian Ciucu, propune eliminarea acestui sprijin pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei. Inițiativa se află încă în analiză și ar putea suferi modificări, mai ales că Ciprian Ciucu nu are, deocamdată, o majoritate clar conturată în Consiliul General.

Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Confruntată cu probleme majore de funcționare, generate de dezechilibrul alocărilor de fonduri între Primăria Capitalei și primăriile de sector, municipalitatea este obligată să își reducă, pe cât posibil, cheltuielile și să își crească veniturile. Cele mai importante sume din bugetul PMB sunt alocate anual subvențiilor pentru transportul public și energia termică, care împreună se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de lei, adică jumătate din bugetul Capitalei.

Săptămâna trecută, în prima ședință de Consiliu General cu Ciprian Ciucu în funcția de primar, proiectele-cheie aflate pe ordinea de zi au picat la vot. Este vorba despre majorarea tarifelor la Societatea de Transport București, dar și despre desființarea unor instituții considerate de noua conducere drept „găuri negre” bugetare – Centrul Cultural Lumina, Expo Arte și Centrul pentru Tineret.

Blocajul a apărut pe fondul imposibilității formării unei majorități în jurul PNL. USR a votat alături de liberali, la fel și REPER, însă partidul fondat de Dacian Cioloș nu a fost în formulă completă. Cezar Cobianu, unul dintre consilierii REPER, și-a pierdut viața la începutul acestui an, nefiind până acum înlocuit, iar Cătălin Teniță, liderul de grup, nu a putut participa la întreaga ședință, fiind internat în spital. Surpriza a venit însă de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin lui Ciprian Ciucu, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției”, formate din PSD, AUR și PUSL. Un calcul simplu arată că Ciucu ar putea totuși forma o majoritate fără voturile PSD, AUR și PUSL, cu condiția unei susțineri totale din partea USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei, care însumează 29 de consilieri.

Ciucu vrea să taie gratuitatea pentru pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei

Pe ordinea de zi a ședinței ar fi trebuit să se afle și un alt proiect, care vizează eliminarea gratuității acordate pensionarilor cu pensii mai mari de 3.000 de lei. În prezent, de această facilitate beneficiază toți pensionarii din București, indiferent de nivelul veniturilor, cu condiția să fi împlinit vârsta legală de pensionare - 63 de ani (femei) și 65 ani (bărbați).

Această situație a generat cazuri considerate absurde. De pildă, fostul președinte al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, beneficiar a patru pensii speciale, cu o valoare cumulată de aproximativ 10.000 de euro, ar putea beneficia, teoretic, de această gratuitate. În situații similare se află și foști parlamentari, beneficiari ai pensiilor speciale pentru activitatea legislativă. Printre aceștia se numără foștii premieri Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu, fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, precum și fostul senator PSD Șerban Mihăilescu, supranumit „Miky Șpagă”.

Potrivit unui răspuns transmis de STB la solicitarea Libertatea, în București se află aproximativ 160.000 de pensionari care beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun de suprafață.

Proiectul nu a mai ajuns însă la vot, existând în continuare discuții privind plafonul de venit până la care gratuitatea ar urma să fie acordată. Cel mai probabil, dacă Ciprian Ciucu va ajunge la un consens cu partidele care îl sprijină în Consiliul General, inițiativa va fi introdusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

Politică

